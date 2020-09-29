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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Güneş enerjisiyle tasarruf edecekler

İHA

Güneş enerjisiyle tasarruf edecekler

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesine bağlı Ovacık köyünde, köy halkının içme suyu ve bahçe sulama sistemlerinin elektrik ihtiyacının giderilmesi için İl Özel İdaresi tarafından güneş enerjisi sistemi kuruldu.
Kırklareli Valiliği İl Özel İdaresi ve Ovacık Köyü Muhtarlığı bütçesiyle karşılanan güneş enerjisi sistemi için 80 adet güneş paneli kuruldu. Köy sakinlerinin elektrik faturalarının yüzde 5060 oranında düşüreceği tahmin edilen güneş enerji sisteminin açılışı gerçekleşti. Açılış törenine Lüleburgaz Kaymakamı Salih Yüce, Kırklareli Milletvekili Turabi Kayan, Ahmetbey Belediye Başkanı Mustafa Altıntaş, İl Genel Meclisi Üyeleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.
Açılışta konuşan ve konuyla ilgili bilgi veren Ovacık Köyü Muhtarı İlyas Tokatlı, “Köyün içme suyu ve tarımsal faaliyetleri için harcanan elektrik enerjisi, bu panellerden karşılanacak. Daha az enerji tüketip, elektriğin köyümüze maliyetini azaltmak için bu tesisi kurduk. Tahminimizce yıl bazında yüzde 60 gibi bir kazancımız olacak. 34 dönümlük meyve bahçesindeki yaklaşık 900 fidan da güneşten elde edilecek enerji ile sulanacak” dedi.

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