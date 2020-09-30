Kaçak definecilere 25 bin lira 'sosyal mesafe' cezası

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Vahit İŞBAŞARAN/KIRKLARELİ, (DHA) KIRKLARELİ'de, kaçak define aramak için keşif yaparken, yanlarında cihazlarla yakalanan 8 kişiye, sosyal mesafe kuralarına uymadıkları gerekçesiyle 25 bin 200 lira ceza uygulandı.

Kırklareli il ve ilçe jandarma komutanlığı ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında denetimlerini sürdürüyor. Jandarma ekipleri, Vize'nin Hamidiye köyü Meleşkoru mevkisinde 1'inci derece sit alanı içinde define aramak için keşif yapan E.Ö., A.A., F.G., M.D., S.E., Ö.A., V.Y. ve S.A.'yı yanlarında 1 kamera, 1 hava borusu ve 1 dalgıç tüpü ile yakaladı. 'Sit alanı koşullarına aykırı hareket etmek' suçundan haklarında işlem yapılan 8 kişiye ayrıca sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri gerekçesiyle 3 bin 150'şer liradan toplam 25 bin 200 lira ceza uygulandı. DHA-Güvenlik Türkiye-Kırklareli Vahit İŞBAŞARAN

2020-09-30 13:46:28



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.