Belediye başkanı CHP’den istifa etti

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesine bağlı Evrensekiz Belde Belediyesi Başkanı Mustafa Nalbant, CHP’den istifa etti.
Evrensekiz Belde Belediyesi’nin CHP’li Belediye Başkanı Mustafa Nalbant, partisinden istifa etti. Nalbant’ın Kırklareli Organize Sanayi Mütevelli Heyeti Başkanlık seçiminde kendi partilileri tarafından destek görmediği için istifa ettiği öne sürüldü.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.