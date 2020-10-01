Kimyasal yüklü tır yandı

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Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesindeki TEM Otoyolu Gişeleri’nde birden alev almaya başlayan kimyasal yüklü tır, Lüleburgaz İtfaiyesi ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sonrası tırın dorsesi kullanılamaz hale gelirken Sırbistan uyruklu sürücü Petkoviç Jugoslav şans eseri yaralanmadı.

Olay saat 08.00 sıralarında TEM Otoyolu Lüleburgaz Gişeleri’nde meydana geldi. İstanbul’dan Sırbistan yönüne doğru kimyasal malzeme olan deterjan yüklü Petkoviç Jugoslav yönetimindeki tır birden alev aldı. Yangını gören diğer sürücüler tır sürücüsünü uyarırken olay itfaiye ekiplerine bildirildi.

İhbar üzerine harekete geçen Lüleburgaz İtfaiyesi ekipleri, yangına kısa sürede müdahale etti. Yangın ekipler tarafından kısa sürede söndürülürken olası bir facianın önüne geçildi.

Yangın esnasında araçtan çıkmayı başaran sürücü Jugoslav yaralanmazken, tırın dorse kısmı kullanılamaz hale geldi. İtfaiye, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi içini çalışma başlattı.

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