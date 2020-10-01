Ses düzeneği ile yapılan avcılığa baskın Kırklareli ve Edirne’de 64 avcı denetlendi

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Kırklareli ve Edirne’de yasa dışı avcılığa karşı 64 avcı denetlendi. Kırklareli'deki denetimlerde 1 şahıs hakkında işlem yapılırken, 4 adet ses düzeneği ele geçirildi.

Kırklareli Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü Av Koruma ve Kontrol faaliyetleri esnasında 40 kişi kontrol edildi. 4915 sayılı Kara avcılığı Kanununa aykırı olarak avcılık yapan 1 şahıs hakkında yasal işlem yapılırken, bir adet faili meçhul tüfeğe el konuldu. Denetimlerde ses yayan 4 adet ses düzeneğine de el konuldu.

Edirne Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü Av Koruma ve Kontrollerinde 24 avcı denetlendiği, herhangi bir olumsuz durumla karşılaşılmadığı bildirildi.

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