Futbolculara akademik dokunuş

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Futbolculara akademik dokunuş

İHA

Futbolculara akademik dokunuş

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde, özel cihazlarla dayanıklılık performansları ölçülen futbolcular için, analiz sonuçlarına göre antrenman metodu geliştiriyor.
Halı sahada antrenman yapan Lüleburgaz Atletik Spor Kulübü, antrenmanlarında genellikle Süper Lig takımlarının kullandığı bilimsel metotları uygulamaya başladı. Daha önceden Osmanlıspor’un analiz bilim sorumluluğu görevinde bulunan Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Öğretim Görevlisi Asım Tunçel’in de destek verdiği çalışmalarda, her futbolcunun fiziksel dayanıklılığı ayrı ayrı raporlanarak analizi çıkarılıyor.
Antrenör Seyfullah Konyalı, özel kamera sistemiyle yapılan çalışma sayesinde her bir oyuncunun antrenmandaki eksikliklerinin ve dayanıklılık performanslarının ortaya çıkarıldığını söyledi. Bilimsel çalışmalar sayesinde kişiye özel antrenman programı yapabildiklerini kaydeden Konyalı, "Oyuncularımızın dayanıklılık, tekrarlı sprint, çabukluk gibi özelliklerini çeşitli test yöntemleriyle görebiliyoruz. Futbolcularımızın ne durumda olduğunu görerek gelecek antrenmanın planlamasında kimin ne eksiği varsa o oyuncuya göre antrenman şeklini uyguluyoruz. Bu çalışmayı çocuklarımızın gelişimine faydalı olmak için uyguluyoruz. Günümüz futbolunda bilimin yerinin çok önemlidir. Burada her bir çocuk, farklı bir yetenek ve güce sahip. Biz bunların özelliklerini çeşitli testlerimizle görüyoruz. Tabi ki bu testleri yaparken alanında uzman kişilerden destek alıyoruz" ifadelerini kullandı.

Yorgunluk indeksi çıkartılıyor
Halihazırda cihazlarla 10, 30 metre sürat testi yaptıklarını söyleyen Konyalı, testlerin sonucunda futbolcuların yorgunluk indeksinin çıkarıldığını belirtti. Konyalı, "Burada oyuncularımızın birinci sprintle yedinci sprint arasındaki mesafeyle bu iki sprint arasındaki yorgunluk indeksini buluyoruz. Oyuncumuzun ne durumda olduğunu görüyoruz. Testlerde de aradığımız özellikler var. Takım içerisinde stoper, orta saha, kanat oyuncusu ve forvetin farklı özellikleri var. Bu testlerde de oyuncuların mevkilerine göre eksikliklerini ya da artılarını bulup ona göre çalışmalar yapıyoruz" dedi.
Yaptıkları testleri esas olarak profesyonel takımlarda sürekli yapıldığını hatırlatan Seyfullah Konyalı, performanslarının analizini gören oyuncuların kendilerini geliştirmek için çalışmaya teşvik olduğunu söyledi. Konyalı, "Her geçen gün antrenman planlamasında çok farklı yeni cihazlar üretiliyor. Süper Lig takımlarında GPS sisteminde bile oyuncuların bir maç içerisinde ne kadar koştuğu, mesafe kat ettiği ya da ne kadar sprint attığı kaydediliyor. Dünya futbolunda bilim çok önemli duruma geldi" diye konuştu.
Futbolculara bilimsel destek veren öğretim görevlisi Asım Tunçel de, 3 yıldır yaptıkları çalışma sayesinde futbolcuların bütün verilerinin ellerinde olduğunu söyledi. Tunçel, "Biz bu çocuklarla 3 senedir ölçüm yapıyoruz. Bunların bütün verileri elimizde var. Çocukların dönemsel ve yıl bazlı gelişimlerini değerlendirebiliyoruz. Elimizde fiziki bir data oluyor. Performans olarak bir değerlendirme yapmadığımızda sadece görsel olarak bunu yorumluyoruz. Ama bizim elimizde sayısal bir veri de oluyor. O yüzden sadece ölçüm açısından değerlendirmekten ziyade çocukların hem fiziki hem de performans gelişimini değerlendirme açısından önemli oluyor" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Ses düzeneği ile yapılan avcılığa baskın Kırklareli ve Edirne’de 64 avcı denetlendi
YEREL HABERLER Ses düzeneği ile yapılan avcılığa baskın Kırklareli ...
Trakya’nın turizme açık tek mağarası
YEREL HABERLER Trakya’nın turizme açık tek mağarası
Kimyasal yüklü tır yandı
YEREL HABERLER Kimyasal yüklü tır yandı
Belediye başkanı CHP’den istifa etti
YEREL HABERLER Belediye başkanı CHP’den istifa etti
Çöplükte bu halde bulundu, hayat mücadelesi veriyor Çöplükten yeni hayata
YEREL HABERLER Çöplükte bu halde bulundu, hayat mücadelesi ...
Kaçak definecilere 25 bin lira 'sosyal mesafe' cezası
YEREL HABERLER Kaçak definecilere 25 bin lira 'sosyal mesafe' cezası
Kırklareli'de düğünlere HES kodu ile girilecek
YEREL HABERLER Kırklareli'de düğünlere HES kodu ile girilecek
Define arayan 8 kişiye 25 bin TL korona cezası
YEREL HABERLER Define arayan 8 kişiye 25 bin TL korona cezası
Güneş enerjisiyle tasarruf edecekler
YEREL HABERLER Güneş enerjisiyle tasarruf edecekler
Bu da hayvanların 112’si olacak Sokak canları için 112 Acil Müdahale ekibi
YEREL HABERLER Bu da hayvanların 112’si olacak Sokak canları için ...
Bulgar polisinden göçmenlere şiddet iddiası
YEREL HABERLER Bulgar polisinden göçmenlere şiddet iddiası
Kırklareli’de 16 kişiye 22 bin 500 TL korona cezası
YEREL HABERLER Kırklareli’de 16 kişiye 22 bin 500 TL korona cezası

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X