Kırklareli'de 4 ev karantinaya alındı

Vahit İŞBAŞARAN/KIRKLARELİ (DHA)KIRKLARELİ İl Hıfzısıhha Kurulu kararı ile koronavirüs tedbirleri kapsamında 4 ev karantinaya alındı.
Kırklareli Valiliği'nden yapılan açıklamada, koronavirüs tedbirleri kapsamında Yayla Mahallesi'ndeki 4 ev için İl Hıfzıssıhha Kurulu kararınca 14 günlük karantina kararı alındığı belirtildi. Açıklamada, düzenlemelere aykırı hareket edenler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulacağına oy birliği ile karar verildiği kaydedildi.
DHA-Genel Türkiye-Kırklareli Vahit İŞBAŞARAN
2020-10-01 19:17:32
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