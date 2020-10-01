Kırklareli'de 4 ev karantinaya alındı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Vahit İŞBAŞARAN/KIRKLARELİ (DHA)KIRKLARELİ İl Hıfzısıhha Kurulu kararı ile koronavirüs tedbirleri kapsamında 4 ev karantinaya alındı.

Kırklareli Valiliği'nden yapılan açıklamada, koronavirüs tedbirleri kapsamında Yayla Mahallesi'ndeki 4 ev için İl Hıfzıssıhha Kurulu kararınca 14 günlük karantina kararı alındığı belirtildi. Açıklamada, düzenlemelere aykırı hareket edenler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulacağına oy birliği ile karar verildiği kaydedildi.

DHA-Genel Türkiye-Kırklareli Vahit İŞBAŞARAN

2020-10-01 19:17:32



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.