Lüleburgaz'da yıldızlı işletmeler ödüllendirildi

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde Covid19 salgınına karşı alınan tedbirlere uyan ve risk ortamını en aza indiren işletmelere düzenlenen törenle “Yıldızlı İşletme” sertifikaları verildi.

Kırklareli Valiliği tarafından Lüleburgaz Kaymakamlığı Toplantı Salonu’nda düzenlenen törene Lüleburgaz Kaymakamı Salih Yüce, Kaymakam Adayı Fidan Bozkır, Kırklareli Ticaret İl Müdür Vekili Mustafa Kurt, Lüleburgaz Kaymakamlığı Pandemi Koordinatörü Mine Güntürkün ve yıldızlı işletme sertifikasına layık görülen işletmelerin yöneticileri katıldı. İlçede 3'üncüsü düzenlenen programda konuşan Kaymakam Yüce, "Virüse karşı alınan tedbirler, kendimizi korumamız için çok önemli. Virüs alacağımız tedbirlerden güçlü değil. Tedbiri sıkı tutarak vaka sayısını ülke genelinde düşürmeyi başardık. Bu ilçemizde de böyle. Bu konuda işletmelerimize de büyük iş düşüyor. Keşke her işletmemiz bu tedbirleri alsa ve yıldızlı işletme olsa” dedi.

Konuşmaların ardından ödül törenine geçildi. Kaymakam Yüce, Köfteci Yusuf Hazır Yemek, Temizlik, Canlı Hayvan, Et Mamülleri’nden Onur Başbuğ’a sertifikasını verirken; Kaymakam Adayı Fidan Bozkır, Kırkpınar Edirne Gıda’dan Mustafa Türk’e; Kırklareli Ticaret İl Müdür Vekili Mustafa Kurt, Berber Semih Sabri’ye; Aile, Sosyal Politikalar İlçe Müdürü Mehmet Karaman, Özel Zorluteks Gündüz Bakımevi Genel Müdürü Cemil Çiçek'e; Lüleburgaz Kaymakamlığı Pandemi Koordinatörü Mine Güntürkün ise Bayan Kuaförü Esin Akdeniz’e sertifikalarını takdim etti.

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