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Tatil beldesinde 30 ton çöp toplayan personelden tepki:  Atma beya

DHA

Tatil beldesinde 30 ton çöp toplayan personelden tepki:  Atma beya


Mehmet YİRUN/KIRKLARELİ, (DHA)KIRKLARELİ´nin Vize ilçesine bağlı Kıyıköy beldesinde tatilcilerin bir günde bıraktığı 30 ton çöpü toplayan belediye temizlik görevlileri, topladıkları çöp torbalarıyla Trakya şivesiyle `Atma beya´ yazarak çöp atanlara tepkilerini dile getirdi.
Trakya´nın Karadeniz kıyısındaki önemli tatil beldelerinden Kıyıköy, denizi ve doğal güzellikleriyle yoğun turist akınına uğruyor. Kıyıköy´e gelen turistlerin sosyal medya üzerinden beldede, `çöpler toplanmıyor´ şeklinde eleştirileri üzerine, belediye temizlik görevlileri, tatilcilerin sahil ve piknik alanlarına bıraktığı çöpleri topladı. Bir günde yaklaşık 30 ton çöp toplayan görevliler, çöpleri koydukları torbalarla sahilde bir araya topladı. Çöp atanlara ve çöplerin toplanmadığı yönünde eleştirilerde bulunanlara tepki gösteren temizlik personeli, sahile torbalarla, `Atma beya´ yazarak Trakya şivesiyle tepki gösterdi.
Belediyenin sosyal medya hesaplarında paylaştığı çöp torbalarıyla, `Atma beya´ yazısı yoğun ilgi gördü.
Kıyıköy Belediye Başkanı Ender Sevinç, yazın binlerce misafir ağırladıklarını, ancak çöplerin böyle sağa sola gelişigüzel atılmasının kendilerini son derece üzdüğü söyledi. Sevinç, "Çöpleri gelişigüzel çevreye atmak hiç hoş değil. Bunu yapanları merak ediyorum acaba evlerinde çöpleri bu şekilde mi bırakıyorlar. Yazıktır günahtır. Burası bir tatil beldesi ve gözde bir tatil beldesi. Sosyal medya üzerinden, `Kıyıköy çöplük içinde belediye çalışmıyor´ diye paylaşımlar yapılıyor. Bu çöpleri ne ben, ne de Kıyıköy halkı bırakıp gitti. Bu güzelim cennet bölgemizi bu şekilde eleştirmelerine son derece tepkiliyim. Biz yazın burada binlerce misafirimizi ağırlıyoruz. Ama lütfen çöplerinizi böyle gelişigüzel atmayın. Belediyemizin çöp konteynerleri zaten her yerde mevcut. Çöplerinizi çöp konteynerlerine atın veya torbaya doldurup bırakın bizim ekiplerimiz gelip onları alır. Bakın temizlik ekibimiz bir günde tam 30 ton çöp topladı. Görevlilerimiz tepkilerini de, ´Atma beya´ yazarak Trakya şivesiyle dile getirdi. Biz daha temiz, daha yaşanabilir bir Kıyıköy için çalışmalarımızı yapıyoruz" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Kırklareli / Vize Mehmet YİRUN
2020-10-03 11:58:02

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