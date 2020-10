İki ay önce ziftten kurtarılmıştı: Şimdiki hali görenleri şaşırtıyor Yaşamaz denilen “Şanslı” barınağın maskotu oldu

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde Ağustos ayında zifte bulandıktan sonra belediye ekiplerince kurtarılan ve “Şanslı” ismi konulan köpek tamamen iyileşti, barınağın maskotu oldu. Şanslı’yı evladı gibi sahiplenen barınak görevlisi Ayşe Özdemir, “Şu anda ben ilgileniyorum kendisiyle. Bizim maskotumuz oldu. Çocuğum gibi oldu. Çok seviyorum. Hayvanların hepsini seviyorum, ama onunla daha bir başka ilgileniyoruz” dedi.

Lüleburgaz İtfaiyesi tarafından Ağustos ayında zift içinden çıkarılarak Lüleburgaz Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi’ne götürülen, burada görevliler tarafından müdahale edilerek ziftten kurtarılan “Şanslı” isimli köpek eski haline geri döndü. Tüyleri yeniden çıkan ve vücudunda çok az hasar kalan Şanslı hayata yeniden bağlandı.

Barınakta tedavi süreci devam eden ve günden güne iyileşen Şanslı barınağın maskotu haline geldi. Barınak görevlilerinin gözü gibi baktığı Şanslı, boynuna takılan tasmayla barınakta keyifli vakit geçiriyor.



“Çocuğum gibi oldu”

Bakımevinde tüm can dostlarla ilgilenmesinin yanı sıra Şanslı ile arasında bağ oluşan görevli Ayşe Özdemir, süreci anlattı. Özdemir, “İtfaiyeciler geldi. Bir baktık, zift içinde. Zor nefes alıyordu. Çok zor çıkardık zifti. Şükürler olsun kurtardık. Şu anda ben ilgileniyorum Şanslı’yla. Şanslı bizim maskotumuz oldu. Çocuğum gibi oldu” dedi.



“Yaşamaz dedik, yaşadı”

Şanslı’nın ilk getirildiğinde durumunun çok üzücü ve yaşama ihtimalinin düşük olduğunu kaydeden Özdemir, “Hayvanların hepsini seviyorum, ama onunla daha bir başka ilgileniyoruz. Çünkü durumu gerçekten çok kötüydü. Yaşamaz dedik ama şükürler olsun yaşadı. O bizim eğlencemiz, her şeyimiz. Barınak geçici ama şanslıyla dostluğumuz gerçek. Ben ilgileniyorum kendisiyle. Bizim maskotumuz oldu” ifadelerini kullandı.

Lüleburgaz’da 19 Ağustos 2020 tarihinde zifte bulanan yavru köpek, Lüleburgaz Belediyesi ekiplerinin çabalarıyla yeniden hayata döndürülmüştü. Ekipler tarafından temizlenerek tekrar eski haline kavuşan can dosta Lüleburgaz Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi görevlileri “Şanslı” ismini koymuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.