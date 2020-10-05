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30 ton çöple Trakya Şiveli Tepki: “Atma beya”

İHA

30 ton çöple Trakya Şiveli Tepki: “Atma beya”

Kırklareli’nin Vize ilçesine bağlı Kıyıköy Belediyesince tatilcilerin ardından bıraktığı 30 ton çöp, toplanarak Trakya Şivesiyle tepki gösterildi.
İstanbul’un yanı başında bulunan Trakya bölgesindeki Kırklareli, Tekirdağ ve Edirne illeri her yıl yaz aylarında tatilci akınına uğruyor. Başta Kırklareli ve Tekirdağ olmak üzere tatilcilerden geriye binlerce ton çöp belediye temizlik personellerince toplanıyor.
Kırklareli’nin Vize ilçesine bağlı Kıyıköy beldesinde tatilcilerin ardından bıraktığı çöpler belediye temizlik personellerince toplandı. Toplanan yaklaşık 30 ton çöp sahilde bir araya getirildikten sonra ‘Atma Beya’ yazılı koreografisi yazılarak tepki gösterildi. Daha sonra sosyal medyada çöplerin paylaşıldığı görseller yorum ve beğeni yağmurunda tutuldu.
Kıyıköy Belediye Başkanı Ender Sevinç konuyla ilgili yaptığı açıklamada, tatilcilere tepki göstererek her yıl yaz aylarında binlerce tatilci vatandaş ağırladıklarını, gelen tatilcilerin çevre konusunda daha dikkat etmeleri gerektiği konusunda uyarılarda bulundu. Kıyıköy Belediye Başkanı Ender Sevinç, “Selvez koyu, Sazlıdere, Kazliman ve Beldemizde bulunan sahillerin temizlik ve düzenleme çalışmalarına devam etmekteyiz . Özveri ile çalışan bütün mesai arkadaşlarıma teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

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