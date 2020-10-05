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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kırklareli'de çeltik hasadı

İHA

Kırklareli'de çeltik hasadı

Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde yaklaşık 10 bin 500 dekar tarlada ruhsatlı ekimi yapılan çeltik hasadının başladığı bildirildi.
Kırklareli'nin Babaeski ilçesine bağlı Büyükmandıra beldesinde, Tarım ve Orman İl Müdürü Funda Özel, Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Ali Doğan, Babaeski Tarım ve Orman İlçe Müdürü İsmail Küçük, Büyükmandıra Beldesi Belediye Başkanı Ersan Çölgeçen, Çeltik Yetiştiricileri Birlik Başkanı Tevfik Söpçeler, Babaeski Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü teknik personeli ve çiftçilerin katılımıyla çeltik hasadı yapıldı.
Babaeski ilçesinde ruhsatlı 10 bin 497 dekar alanda çeltik üretiminin gerçekleştirildiğini hatırlatan İl Tarım ve Orman Müdürü Funda Özel, 65 dekar alanda yapılan çeltik hasadına katıldı. Üreticilere bereketli bir hasat sezonu geçirmelerini dileyen Özel, problemlerini dinleyerek, fikir alışverişinde bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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