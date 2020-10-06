Süper meyve Aronia yaygınlaşıyor

Kırklareli’de birçok hastalığa faydası bulunan ve kanseri önleyici süper meyve olarak bilinen Aronia tarımının yaygınlaştırılması için desteklerin devam edileceği belirtildi.

Kırklareli'nin Vize ilçesinde alternatif ürün olarak görülen ve süper meyve olarak ta bilinen Aronia'nın 112 dekarlık üretim alanı bulunuyor. Kırklareli Tarım ve Orman İl Müdürü Funda Eylem Özel, Vize ilçesine bağlı Akıncılar köyünde Aronia üretimi yapan üreticileri ziyaret ederek, üreticilerle bilgi alış verişinde bulundu.

Üreticilerle bilgi alışverişinde bulunan İl Müdürü Funda Eylem Özel, il genelinde Aronia tarımının yaygınlaştırılması için desteklerini iletti. Birçok hastalığa şifa olan Aronia Kuzey Amerika, Rusya ve Avrupa’dan sonra Türkiye’de de geniş alanlarda ekilip, hasadı yapılmaya başlandı. Süper meyve Aronianın faydaları da saymakla bitmiyor. Kansere karşı önleyici etkisi olan Aronianın, kilo kontrolü sağlama, yaşlanmayı geciktirme gibi özellikleri olduğu biliniyor.

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