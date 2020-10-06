Yaralı şahin, tedaviye alındı

Vahit İŞBAŞARAN/KIRKLARELİ, (DHA)KIRKLARELİ'nin Vize ilçesinde ormanlık alanda bulunan yaralı bir şahin, Doğa ve Milli Parklar Müdürlüğü'nde tedaviye alındı.
Vize ilçesi Kışlacık Orman İşletme Şefliği'nde görevli orman muhafaza memuru İsmail Okan Altınok, arazi kontrolü sırasında yaralı bir şahin buldu. Şahin, teslim edildiği Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'nde tedaviye alındı.
Oman İşletme Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, sürüngenler, kurbağalar, fare, solucan, sincap gibi hayvanlarla avlanarak beslenen şahinlerin, ekolojik dengenin en önemli unsurlarından biri ve tarımın sigortası olduğu, ancak son yıllarda bilinçsiz avlanma nedeniyle neslinin tehlike altında olduğu belirtildi.DHA-Genel Türkiye-Kırklareli Vahit İŞBAŞARAN
2020-10-06 12:50:35
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.