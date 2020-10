13 öğrenciye TV hediye edildi

Kırklareli'de yeni tip korona virüs (Covid19) tedbirleri kapsamında uzaktan eğitimin verildiği EBA TV yayınlarını, evlerinde televizyon olmadığı için takip edemeyen 13 öğrenciye televizyon hediye edildi.

Yeni tip Covid19 tedbirleri kapsamında uzaktan eğitimin verildiği EBA TV yayınlarını, evlerinde televizyon olmadığı için takip edemeyen öğrenciler için Kırklareli Valisi Osman Bilgin’in talimatıyla başlatılan çalışmayla 13 öğrencinin evinde televizyon ihtiyacı olduğu tespit edildi. Bunun üzerine evlerinde televizyonları olmadığı belirlenen 13 öğrenciye Kırklareli Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca televizyonları alındı.

Vali Bilgin yaptığı açıklamada, 'her zaman olduğu gibi bu zor günlerde sağlık ve eğitim birinci önceliğimizdir' diyerek, “En kısa sürede ihtiyaç sahibi öğrencilerimizin tespiti yapılarak, 13 uydulu televizyonu aldık. Çocuklarımız bizim için çok önemli, eğitimleri her şeyden daha önemli. Her zaman onların iyi bir eğitim almaları için yanındayız. Her zaman olduğu gibi bu zor günlerde sağlık ve eğitim birinci önceliğimizdir" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.