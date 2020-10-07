Narkotik ekiplerinden uyuşturucu tacirlerine ağır darbe

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Narkotik ekiplerinden uyuşturucu tacirlerine ağır darbe

İHA

Narkotik ekiplerinden uyuşturucu tacirlerine ağır darbe

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu tacirlerine yapılan operasyonlarda 4 şüpheli şahıs yakalandı.
Lüleburgaz İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Gurup Amirliği ekipleri tarafından, ilçede uyuşturucu ticareti yapan şahıslara yönelik operasyon gerçekleştirildi. Son bir hafta içinde gerçekleştirilen dört ayrı operasyonda 586 gram bonzai, 21,89 gram esrar, 10 adet ecstasy, 3,73 gram metamfetamin ele geçirildi.
Operasyonlarda gözaltına alınan A.S., M.C., U.D. ve S.C. isimli 4 şahıs uyuşturucu madde ticareti suçundan çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

13 öğrenciye TV hediye edildi
YEREL HABERLER 13 öğrenciye TV hediye edildi
Yaralı şahin, tedaviye alındı
YEREL HABERLER Yaralı şahin, tedaviye alındı
Kırklareli’de bidon bidon kaçak içki ele geçirildi Kırklareli’de 670 litre kaçak içki ele geçirildi
YEREL HABERLER Kırklareli’de bidon bidon kaçak içki ele ...
Süper meyve Aronia yaygınlaşıyor
YEREL HABERLER Süper meyve Aronia yaygınlaşıyor
26 kişiye 68 bin 850 TL korona cezası
YEREL HABERLER 26 kişiye 68 bin 850 TL korona cezası
Kırklareli’de şüpheli posta eğitimi
YEREL HABERLER Kırklareli’de şüpheli posta eğitimi
Kırklareli'de çeltik hasadı
YEREL HABERLER Kırklareli'de çeltik hasadı
30 ton çöple Trakya Şiveli Tepki: “Atma beya”
YEREL HABERLER 30 ton çöple Trakya Şiveli Tepki: “Atma beya”

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X