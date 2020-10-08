Istrancalarda Dantel Böceği istilası, meşe ormanlarını sarartı

Trakya’nın Karadeniz Kıyılarında bulunan Istranca Ormanlarında Dantel Böceği istilası sebebiyle meşe ağaçlarının yapraklarında sararmalar yaşanıyor.

Doğal Yaşamı Koruma Vakfı tarafından yapılan açıklamada, “Dantel Böceği istilasıyla Istranca Ormanlarının meşeleri kavuruluyor. Yaz ortalarında yaprakları sararan meşe ormanların görüntüsü alev alev yanan sessiz yangın misali. Uzmanların aşırı orman kesimi ile meşe ağaçlarının aile birey yapıları bozulduğundan güçsüz kalan kalan meşeler. Dantel böceğin istilası karşında iyice güçsüzleşerek kuru ormanlara dönüşme tehlikesi ile karşı karşıya kalabilirler. Sıcak hava dalgaları ve kurak geçen yaz istilacı (Amerikan tahtakurusu) dantel böceklerinin Avrupa üzerinden Türkiye göç etmesini tetiklemiş. Istrancaların meşe ormanlarını istila ederek ‘’Sessiz yangın’’ olarak adlandırılan orman görüntüleri ortaya çıkması meşe ağaçların yaprakların sararmasına sebep olduğundandır. Böceğin ağır enfeksiyonuyla, bu zararlı türün beslenmesi ile meşe yanı sıra palamut ağaçlarının yaprakların vejatasyon dönemi tamamlanmadan sararması (dolayısıyla kurumalar olması) ve dökülmesi sonucu ağaçlar fotosentez gerçekleştirememektedirler. Bu olay ağaç dokularında zayıflamaya sebep olup meşelerin iyice güçsüzleşerek kuru ormanlara dönüşme tehlikesi ile karşı karşıya kalabilirler” denildi.



Arılar meşe balını toplayamadı

Açıklamanın devamında, “Dantel böceğinin meşe yapraklarında yaptığı tahribat, arıların topladığı meşe salgısı da oluşamamıştır. Istranca arısı meşe yapraklarının salgısı ile harman ettiği meşe balını bu yaz gerçekleştiremediğinden Istrancalar’da bal rekoltesi yüz de otuz beşlere düştü. Bu miktar sadece Istranca arısının doğal beslenmesine yeterli gelmeyeceği kuşkusu oluşmaktadır. Bahis konusu böcek, Amerika Kıtasına ait Amerikan Tahtakurusu olarak adlandırılmakta. Avrupa’da 2003 yılının ekstrem sıcaklıklar oluşturduğu yıllarda İtalya'da görüldüğü, yıllar içinde Avrupa’ya yayıldığı, sonrasında balkanlar üzerinden sıcak hava dalgaları dönemlerinde Türkiye geçiş yaptığı bilinmektedir. İlk önceleri ülkemizde tavuk veya güvercin bit sineği olarak yanlış hatalı yorumlarla tanınmış. Yapılan bilimsel değerlendirmelerle istilacı bir tür olan Dantel Böceği olduğu anlaşılmıştır. Türkiye’de sapsız meşe, saplı meşe, tüylü ve Istranca meşeleri başta olmak üzere için meşe ağaçları için ölümcül derecede tehlike oluşturur. En iyi mücadele yöntemi ekolojik ve biyolojik yöntemlerle doğaya zarar vermemek olanaklıdır. Bu türün zararlısı doğal predatör (yırtıcı) böceklerin yapay olarak laboratuvarlarda çevre ormanlardaki karıncalar, uğur böcekleri, örümcekler vasıtasıyla yenmesi ve yağışlı hava koşullarının artışı ile böcek nüfusu azalabilecektir” ifadelerine yer verildi.

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