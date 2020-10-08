Istranca Ormanları'nı dantel böcekleri sardı



Vahit İŞBAŞARAN/KIRKLARELİ (DHA)KIRKLARELİ Doğal Yaşamı Koruma Vakfı (DAYKO) Başkanı Nusret Türkkan, Istranca Ormanları'nı son dönemlerde dantel böceklerinin sardığını öne sürerek, "Dantel böceğinin meşe yapraklarında yaptığı tahribat nedeniyle arıların topladığı meşe salgısı da oluşamamıştır. Istranca arısı meşe yapraklarının salgısı ile harman ettiği meşe balını bu yaz gerçekleştiremediğinden Istrancalar'da bal rekoltesi yüzde 35'lere düştü" dedi.

DAYKO Başkanı Nusret Türkkan, dantel böceklerinin Istranca Ormanları'na dadanıp, meşe ormanlarının sararmasına neden olduğunu öne sürdü. Yazılı açıklama yapan Türkkan, "Arılar meşe balını toplayamadı. Dantel böceği istilasıyla Istranca Ormanları'nın meşeleri kavruluyor. Yaz ortalarında yaprakları sararan meşe ormanlarının görüntüsü, alev alev yanan sessiz yangın misali. Uzmanların aşırı orman kesimi ile aile birey yapıları bozulup, güçsüz kalan meşeler, dantel böceğinin istilası karşında iyice güçsüzleşerek, kuru ormanlara dönüşme tehlikesi ile karşı karşıya kalabilirler" dedi.

BAL REKOLTESİ YÜZDE 35'LERE DÜŞTÜ

Kurak geçen yaz ve sıcak hava dalgaları ile Amerikan tahtakurusu adı da verilen istilacı dantel böceklerinin Avrupa üzerinden Türkiye'ye göçü tetiklediğini söyleyen Türkkan, "Böceğin ağır enfeksiyonu sonucu bu zararlı türün beslenmesi ile meşenin yanı sıra, palamut ağaçlarının yapraklarının da vejetasyon dönemi tamamlanmadan sararması, kurumalar olması ve dökülmesi sonucu ağaçlar fotosentez gerçekleştirememektedirler. Bu olay ağaç dokularında zayıflamaya sebep olup meşeleri, iyice güçsüzleşerek, kuru ormanlara dönüşme tehlikesi ile karşı karşıya bırakabilir. Dantel böceğinin meşe yapraklarında yaptığı tahribat sonucu arıların topladığı meşe salgısı da oluşamamıştır. Istranca arısı, meşe yapraklarının salgısı ile harman ettiği meşe balını bu yaz gerçekleştiremediğinden Istrancalar'da bal rekoltesi yüzde 35'lere düştü. Bu miktarın sadece Istranca arısının doğal beslenmesine yeterli gelmeyeceği kuşkusu oluşturmaktadır" dedi.

DHA-Genel Türkiye-Kırklareli Vahit İŞBAŞARAN

2020-10-08 14:00:21



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