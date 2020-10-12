Korona virüsten işsiz kalan İngiliz, bisikletiyle Türkiye’ye geldi Bisikletli İngiliz gezgin: "Türkiye gibi güzel bir yeri daha önce hiç görmedim"

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesindeki bisiklet akademisinin son misafiri İngiliz turist Luqman Samir oldu. 2015 yılında Yavuz Sultan Selim Köprüsü inşaatında AB projesiyle mühendis olarak kısa süre görev yapan Samir, Hırvatistan’da karşılaştığı İspanyol bisikletçinin tavsiyesiyle Lüleburgaz’a geldi.

Korona virüs salgını nedeniyle işsiz kaldığı için bisikletiyle dünya turuna çıkan ve Türkiye’ye gelen Samir, “Burası gibi güzel bir yeri daha önceden hiç görmedim. Umarım dünyada örnekleri çoğalır” dedi.

Kurulduğu günden bu yana dünyanın dört bir yanından yüzlerce bisiklet tutkununun uğrak noktası haline gelen ve “Bisikletçilerin Birleşmiş Milletleri” benzetmesi yapılan Lüleburgaz Bisiklet Akademisi’nin son misafiri ise İngiliz Luqman Samir oldu.



“Korona virüs nedeniyle işimden oldum”

İki ay önce İngiltere’nin Manchester kentinden yola çıktığını söyleyen Samir, hedefinin İran’a gitmek olduğunu söyledi. Uzun yıllardır hayalinde dünyayı bisikletle gezme düşüncesi olduğunu kaydeden Samir, bu hayalini korona virüs salgını nedeniyle işsiz kaldıktan sonra gerçekleştirmeye karar verdiğini söyledi. Samir, “Latin Amerika’da İngilizce öğretmeni olarak çalışıyordum. Korona virüs nedeniyle işimden oldum. Oradan döndükten sonra bir iş bulamadım. Bisikletim de vardı. Uzun bir yolculuğa çıkmamıştım. Aklımın bir köşesinde bisikletle hep yola çıkma düşüncesi vardı. Ancak bu zamana denk geldi” dedi.



Türk insanına övgü

Türk insanının korona virüse yönelik aldığı tedbirleri de anlatan Samir, “Türkiye’de henüz 5’inci günüm. Ancak Türkiye’deki insanlar Avrupa’da gördüğüm diğer ülkelere kıyasla kişisel olarak sorumluluğunun farkında. Bu konuda iyi bir politika izleniyor olmalı ki insanlar bunu uyguluyor. Bu salgın umarım kısa süre içerisinde biter” ifadelerini kullandı.



Lüleburgaz’ı İspanyol’dan öğrendi

Samir, Lüleburgaz Bisiklet Akademisi’ni Hırvatistan’da karşılaştığı İspanyol bir bisiklet tutkunundan öğrendiğini söyleyerek, “Daha önceden hiçbir yerde bisiklet akademisi görmedim ya da duymadım. Bisikletle Hırvatistan üzerinden geçerken İspanyol bir bisikletçiyle tanıştım. Bana Lüleburgaz’da Bisiklet Akademisi olduğunu ve İnanç Zorlutuna isimli bisiklet tutkununun misafirperverliğini anlattı. Bana burayı kesinlikle tavsiye etti. Ben de Lüleburgaz Bisiklet Akademisi’ni rotama ekledim” dedi.



Hayran kaldı

Lüleburgaz Belediyesi önünde hatıra fotoğrafı çektiren Samir, LYMBA gibi bir yeri daha önce hiç görmediğini söyledi. Samir, “Böyle bir alanla hiç karşılaşmadım. Diğer ülkelerde bedava olarak apartman daireleri gibi yerlerde kaldım. Son olarak Sarajevo’da günlüğü 8 Euro karşılığında bisikletçilerin kaldığı bir yerle karşılaştım. Ama burası gibi değildi” diye konuştu.

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