Kırklareli'de kavga eden 2 kişiye, 'sosyal mesafe' cezası

Vahit İŞBAŞARAN/KIRKLARELİ, (DHA)-KIRKLARELİ'nin Kofçaz ilçesinde kavga eden T.Ü. ile Ö.Z.'ye koronavirüs tedbirleri kapsamındaki sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri gerekçesiyle toplam 6 bin 300 TL ceza verildi.
Kofçaz ilçesine bağlı Terzidere köyünde yaşayan T.Ü. ve Ö.Z., henüz belinmeyen nedenle kavga etti. Kavganın ardından T.Ü. darbedildiği iddiasıyla jandarmaya şikayetçi oldu. Şikayet üzerine soruşturma başlatan jandarma ekipleri, ikiliye kavga sırasında koronavirüs tedbirleri kapsamındaki sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri gerekçesiyle 3 bin 150'şer lira olmak üzere toplam 6 bin 600 lira para cezası uyguladı.
Öte yandan Kırklareli'nin Babaeski ilçesine bağlı Pancarköy beldesinde de ayakta yolcu taşıdığı tespit edilen minibüs sürücüsü S.F.'ye 3 bin 150 lira ceza kesildi.
DHA-Güvenlik Türkiye-Kırklareli Vahit İŞBAŞARAN
2020-10-13 14:43:15
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