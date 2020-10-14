Çukura düşen düve, halatla kurtarıldı

Vahit İŞBAŞARAN/LÜLEBURGAZ (Kırklareli), (DHA)KIRKLARELİ'nin Lüleburgaz ilçesinde kanalizasyon çukuruna düşen düve, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Lüleburgaz'ın Dere Mahallesi'nde saat 06.00 sıralarında bir evin önüne açılan kanalizasyon çukuruna düşen düveyi görenler, Lüleburgaz Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne bildirdi. Gelen ekipler, sıkışan hayvanı çıkarmak için yoğun çaba harcadı. Düve, vücuduna bağlanan halatla çekilerek kurtarıldı. Veteriner kontrolünden geçirilen düve, sahibine teslim edildi.DHA-Genel Türkiye-Kırklareli / Lüleburgaz Vahit İŞBAŞARAN
2020-10-14 11:12:05
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.