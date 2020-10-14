Çukura düşen düve, halatla kurtarıldı

Bilim Kurulu Üyesi açıkladı! Tek örnekle her iki hastalığa da bakılabilecek...

Bakan Selçuk açıkladı: Bu haftadan itibaren başlıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Vahit İŞBAŞARAN/LÜLEBURGAZ (Kırklareli), (DHA)KIRKLARELİ'nin Lüleburgaz ilçesinde kanalizasyon çukuruna düşen düve, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Lüleburgaz'ın Dere Mahallesi'nde saat 06.00 sıralarında bir evin önüne açılan kanalizasyon çukuruna düşen düveyi görenler, Lüleburgaz Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne bildirdi. Gelen ekipler, sıkışan hayvanı çıkarmak için yoğun çaba harcadı. Düve, vücuduna bağlanan halatla çekilerek kurtarıldı. Veteriner kontrolünden geçirilen düve, sahibine teslim edildi.DHA-Genel Türkiye-Kırklareli / Lüleburgaz Vahit İŞBAŞARAN

2020-10-14 11:12:05



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.