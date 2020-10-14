Kırklareli Valisi: İşletmede vaka gizlenmesinden kaynaklı 30 yeni vaka tespit ettik

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kırklareli Valisi: İşletmede vaka gizlenmesinden kaynaklı 30 yeni vaka tespit ettik

DHA

Kırklareli Valisi: İşletmede vaka gizlenmesinden kaynaklı 30 yeni vaka tespit ettik


Uğurcan KARAOĞLU/ LÜLEBURGAZ, (Kırklareli), (DHA)KIRKLARELİ Valisi Osman Bilgin, nisan ayına oranla ildeki koronavirüs vaka sayılarının arttığına dikkat çekerek, "İlimizde bir işletmede, vaka gizlenmesinden kaynaklı 30 yeni vaka tespit ettik. Ayrıca cenazeye katılan bir kişi de 30 kişiye bulaştırmış. En kötü ay olan nisan ayından 3 kat daha fazla vaka oluştu ilimizde. Bundan sonra en ufak bir müsamaha göstermeyeceğiz. Bütün kurum müdürlerimiz artık teyakkuza geçecek" dedi.
Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Lüleburgaz ilçesinde temaslarda bulunarak Belediye Başkanı Murat Gerenli ile birlikte bir metruk binanın yıkılmasına katıldı. Bilgin, gazetecilere yaptığı açıklamada ildeki koronavirüs tedbirlerini anlattı. İldeki vaka sayısının en kötü dönem olan nisan ayından 3 kat daha fazla olduğunu söyleyen Bilgin, artık 24 saat alanda olacaklarını belirterek, "Bundan sonra sokak, cadde, ev, köy ve mahalle karantinaları yapacağız. Bugün itibariyle polis ve jandarmamızın da çalışma düzenini değiştiriyoruz. Gerekirse çalışma saatlerini de değiştireceğiz. Tüm kurumları, tüm vatandaşlarımızı kurallara uymaya davet ediyorum" dedi.
'İŞLETMEDE 30 VAKA TESPİT ETTİK'
Bilgin, maske, mesafe, temizlik ile soruna bakılmayacağını ifade ederek, "Ayrıca pozitif vakalar ve bu vakaların temaslılarının hassasiyet göstermesi gerekiyor. Mücadeleye en yüksek katkıyı vermelerini bekliyoruz. Lütfen hastalarımız temaslılarını gizlemesinler.  Bunlar bizim için çok ciddi sıkıntı. İlimizde bir işletmede, vaka gizlenmesinden kaynaklı 30 yeni vaka tespit ettik. Cenazeye katılan bir kişi de 30 kişiye bulaştırmış. En kötü ay olan nisan ayından 3 kat daha fazla vaka oluştu ilimizde. Bundan sonra en ufak bir müsamaha göstermeyeceğiz. Bütün kurum müdürlerimiz artık teyakkuza geçecek. Bazı ilçelerde karantina süreci başlayabilir. Kofçaz'da sokağa çıkma kısıtlaması getirdik. Lüleburgaz'da da bir mahalleyi karantinaya alabiliriz. Diğer ilçelerimizde de aynı durum var. Oralarda da mahalle karantinaları başlayabilir, önüme gelecek raporlara bağlı" diye konuştu.
Vali Bilgin, metruk yapıların bütün kötü işlerin merkezi haline geldiğini belirterek, "Bu metruk yapılarda en önemli sorun, çevre kirliliğinden başlamak üzere maalesef toplumu bozmak isteyen, uyuşturmak isteyen, farklı alanlara çekmek isteyen, çocukların cinsel istismarından tutun uyuşturucu kullanımına kadar her alanda her türlü kötü işin yapıldığı noktalar haline geliyor. O nedenle tüm vatandaşlarımızın, tüm kamu görevlilerinin bu konuda en üst düzey duyarlılık göstererek bize bunları bildirmesi gerekiyor. Bizler de hep birlikte süresini uzatmadan bunların tespitini yapıp, metruk binaları sonlandıracağız. Bu tarz binaları tespit edelim ve yıkalım" dedi.
`METRUK BİNALARI YIKACAĞIZ´
Lüleburgaz Belediye Başkanı Murat Gerenli de, metruk binaların Türkiye'nin en büyük sorunlarından biri olduğunu belirterek, Lüleburgaz'da tespit edilen metruk binaları tek tek yıkacaklarını söyledi. Gerenli, "Metruk binalar ülke genelinde yaşadığımız önemli sorunlardan birisidir. Bunların bir an önce tespitlerinin yapılıp buraların onarılması, güvenli yer haline getirilmesi hepimizin görevidir. Burayı yıktıktan sonra hep beraber ortak çalışma yapmaya devam edeceğiz" dedi.DHA-Genel Türkiye-Kırklareli / Lüleburgaz Uğurcan KARAOĞLU
2020-10-14 15:08:02

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Çukura düşen düve, halatla kurtarıldı
YEREL HABERLER Çukura düşen düve, halatla kurtarıldı
Çukura düşen düveyi itfaiye kurtardı
YEREL HABERLER Çukura düşen düveyi itfaiye kurtardı
Kırklareli'de kavga eden 2 kişiye, 'sosyal mesafe' cezası
YEREL HABERLER Kırklareli'de kavga eden 2 kişiye, 'sosyal mesafe' ...
Lüleburgaz Belediyesi'nde 1 personelin koronavirüs testi pozitif çıktı
YEREL HABERLER Lüleburgaz Belediyesi'nde 1 personelin koronavirüs ...
Belediyede korona virüs vakası
YEREL HABERLER Belediyede korona virüs vakası
D-100’de lastiği patlayan kamyon karşı şeride geçip devrildi Kamyon sürücüsü, sıkıştığı yerden kurtarılarak hastaneye kaldırıldı
YEREL HABERLER D-100’de lastiği patlayan kamyon karşı şeride geçip ...
Korona virüsten işsiz kalan İngiliz, bisikletiyle Türkiye’ye geldi Bisikletli İngiliz gezgin: "Türkiye gibi güzel bir yeri daha önce hiç görmedim"
YEREL HABERLER Korona virüsten işsiz kalan İngiliz, bisikletiyle ...
Kaçak avcılıkla mücadele sürüyor
YEREL HABERLER Kaçak avcılıkla mücadele sürüyor

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X