Kırklareli Valisi: İşletmede vaka gizlenmesinden kaynaklı 30 yeni vaka tespit ettik

Uğurcan KARAOĞLU/ LÜLEBURGAZ, (Kırklareli), (DHA)KIRKLARELİ Valisi Osman Bilgin, nisan ayına oranla ildeki koronavirüs vaka sayılarının arttığına dikkat çekerek, "İlimizde bir işletmede, vaka gizlenmesinden kaynaklı 30 yeni vaka tespit ettik. Ayrıca cenazeye katılan bir kişi de 30 kişiye bulaştırmış. En kötü ay olan nisan ayından 3 kat daha fazla vaka oluştu ilimizde. Bundan sonra en ufak bir müsamaha göstermeyeceğiz. Bütün kurum müdürlerimiz artık teyakkuza geçecek" dedi.

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Lüleburgaz ilçesinde temaslarda bulunarak Belediye Başkanı Murat Gerenli ile birlikte bir metruk binanın yıkılmasına katıldı. Bilgin, gazetecilere yaptığı açıklamada ildeki koronavirüs tedbirlerini anlattı. İldeki vaka sayısının en kötü dönem olan nisan ayından 3 kat daha fazla olduğunu söyleyen Bilgin, artık 24 saat alanda olacaklarını belirterek, "Bundan sonra sokak, cadde, ev, köy ve mahalle karantinaları yapacağız. Bugün itibariyle polis ve jandarmamızın da çalışma düzenini değiştiriyoruz. Gerekirse çalışma saatlerini de değiştireceğiz. Tüm kurumları, tüm vatandaşlarımızı kurallara uymaya davet ediyorum" dedi.

'İŞLETMEDE 30 VAKA TESPİT ETTİK'

Bilgin, maske, mesafe, temizlik ile soruna bakılmayacağını ifade ederek, "Ayrıca pozitif vakalar ve bu vakaların temaslılarının hassasiyet göstermesi gerekiyor. Mücadeleye en yüksek katkıyı vermelerini bekliyoruz. Lütfen hastalarımız temaslılarını gizlemesinler. Bunlar bizim için çok ciddi sıkıntı. İlimizde bir işletmede, vaka gizlenmesinden kaynaklı 30 yeni vaka tespit ettik. Cenazeye katılan bir kişi de 30 kişiye bulaştırmış. En kötü ay olan nisan ayından 3 kat daha fazla vaka oluştu ilimizde. Bundan sonra en ufak bir müsamaha göstermeyeceğiz. Bütün kurum müdürlerimiz artık teyakkuza geçecek. Bazı ilçelerde karantina süreci başlayabilir. Kofçaz'da sokağa çıkma kısıtlaması getirdik. Lüleburgaz'da da bir mahalleyi karantinaya alabiliriz. Diğer ilçelerimizde de aynı durum var. Oralarda da mahalle karantinaları başlayabilir, önüme gelecek raporlara bağlı" diye konuştu.

Vali Bilgin, metruk yapıların bütün kötü işlerin merkezi haline geldiğini belirterek, "Bu metruk yapılarda en önemli sorun, çevre kirliliğinden başlamak üzere maalesef toplumu bozmak isteyen, uyuşturmak isteyen, farklı alanlara çekmek isteyen, çocukların cinsel istismarından tutun uyuşturucu kullanımına kadar her alanda her türlü kötü işin yapıldığı noktalar haline geliyor. O nedenle tüm vatandaşlarımızın, tüm kamu görevlilerinin bu konuda en üst düzey duyarlılık göstererek bize bunları bildirmesi gerekiyor. Bizler de hep birlikte süresini uzatmadan bunların tespitini yapıp, metruk binaları sonlandıracağız. Bu tarz binaları tespit edelim ve yıkalım" dedi.

`METRUK BİNALARI YIKACAĞIZ´

Lüleburgaz Belediye Başkanı Murat Gerenli de, metruk binaların Türkiye'nin en büyük sorunlarından biri olduğunu belirterek, Lüleburgaz'da tespit edilen metruk binaları tek tek yıkacaklarını söyledi. Gerenli, "Metruk binalar ülke genelinde yaşadığımız önemli sorunlardan birisidir. Bunların bir an önce tespitlerinin yapılıp buraların onarılması, güvenli yer haline getirilmesi hepimizin görevidir. Burayı yıktıktan sonra hep beraber ortak çalışma yapmaya devam edeceğiz" dedi.DHA-Genel Türkiye-Kırklareli / Lüleburgaz Uğurcan KARAOĞLU

