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O ilin valisinden korkutan korona virüs açıklaması: "Kırklareli'nde Nisan ayından 3 kat kötü durumdayız"

İHA

O ilin valisinden korkutan korona virüs açıklaması: "Kırklareli'nde Nisan ayından 3 kat kötü durumdayız"

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, korona virüsle ilgili de yaptığı açıklamada, "Kırklareli'nde Nisan ayından 3 kat kötü durumdayız" dedi.
Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Valilik bünyesinde başlatılan “Çevre Seferberliği” projesi kapsamında 14 Ekim 2020 Çarşamba günü Lüleburgaz’ı ziyaret etti. Metruk binanın yıkımına katılan Vali Bilgin, korona virüsle ilgili de çarpıcı açıklamalarda bulundu. Ziyaret programı kapsamında Lüleburgaz otoban gişelerinde atık kaldırımı ve ardından atık suların tekrar kullanımı programı gerçekleşti.
Kırklareli Valisi Osman Bilgin, 12.30’da Lüleburgaz Cumhuriyet Mahallesi Sakızköy Caddesi Orkide Sokak’ta bulunan metruk binanın yıkımına katıldı. Yıkıma Lüleburgaz Belediye Başkanı Murat Gerenli, İl Jandarma Komutanı Albay Orhan Kılıç, Lüleburgaz Belediye Başkan Yardımcısı Gökhan Kaya Atay, İl Özel İdare Genel Sekreteri Bilal Kuşoğlu, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ersoy Canbek, İlçe Emniyet Müdürü Osman Ünal ve daire müdürleri katıldı.
Metruk binanın yıkımından önce Kırklareli Valisi Osman Bilgin ve Lüleburgaz Belediye Başkanı Murat Gerenli, metruk binanın yan binasında yaşayan vatandaşları ziyaret etti.
Vatandaşlar, metruk binada ahlaka uygun davranışlar gerçekleştiğini, madde kullananların yuvası haline geldiğini söyleyerek Vali Bilgin’e ve belediye ekiplerine dua ettiklerini söyledi.
Yıkımın başlamasından önce mahalle muhtarı Resmi Akçam, metruk binalarla ilgili durumu aktardı. Muhtarlardan mahallelerinde bulunan metruk binaları ihbar etmelerini isteyen Vali Bilgin “Belediye başkanımızla beraber burada vatandaşımızı ziyaret ettik. Bizler Vali, Kaymakam, Belediye Başkanı olarak oturduğumuz yerlerde herhangi bir sosyal sorun yaşamıyoruz. Ama şu var. Biz vatandaşların huzuru ve güvenliğini sağlamak için görevliyiz. Bizim için belki sorun değil gibi görünüyor bu metruk yapı. Ama metruk binaların çevresinde her gördüğünüz evde hayat var. Bu hayat olan alanlarda insanlar yanı başlarındaki sosyal problemler onlar için hayati problem. Bu hayati problemler ciddi sıkıntılara sebebiyet veriyor. Bu hizmetleri küçümsememek gerekiyor” dedi.

“Metruk binalarda kötü işler yapılıyor”
Metruk yapıların bütün kötü işlerin merkezi haline geldiğini vurgulayan Vali Bilgin, “Bu metruk yapılarda en önemli sorun şu; Çevre kirliliğinden başlamak üzere maalesef toplumu bozmak isteyen, uyuşturmak isteyen, farklı alanlara çekmek isteyen, çocukların cinsel istismarından tutun uyuşturucu kullanımına kadar her alanda her türlü kötü işin yapıldığı noktalar haline geliyor. O nedenle tüm vatandaşlarımızın, tüm kamu görevlilerinin bu konuda en üst düzey duyarlılık göstererek bize bunları bildirmesi gerekiyor. Bizler de hep birlikte süresini uzatmadan bunların tespitini yapıp metruk binaları sonlandıracağız. Bu tarz binaları tespit edelim ve yıkalım” ifadelerini kullandı.

Minik Zeynep’e dikkat çekildi
Metruk yapıların bir an önce tek tek yıkılması gerektiğini söyleyen Vali Bilgin, 2019 yılında Kırklareli’nde metruk bir binada vahşice katledilen 11 yaşındaki Zeynep Esin’e dikkat çekti. Bilgin, “Geçen sene biz bir çocuğumuzu maalesef metruk binada cinsel istismar edilip öldürüldüğüne şahit olduk. Bakın bunlar belki şahsi olarak ateş düşmediği için dikkatimizi çekmiyor olabilir. Ama bugün başkasına olan yarın bizlere olur. O nedenle bu konuda sorumluluğumuzu, bilinç düzeyimizi en üst düzeyde tutalım. Bu sadece metruk binalar sorunu değildir. Sokaklarda, caddelerde düzensiz atıklar var. Göl kenarlarında hafriyat atıkları var. Tabela kirlilikleri var” diye konuştu.

“Tespit edip yıkacağız”
Belediye Başkanı Gerenli de metruk binaların Türkiye’nin en büyük sorunlarından biri olduğunu söyleyerek, Lüleburgaz’da tespit edilen metruk binaları tek tek yıkacaklarını söyledi. Başkan Gerenli, “Metruk binalar ülke genelinde yaşadığımız önemli sorunlardan birisidir. Bunların bir an önce tespitlerinin yapılıp buraların onarılması, güvenli yer haline getirilmesi hepimizin görevidir. Burayı yıktıktan sonra hep beraber ortak çalışma yapmaya devam edeceğiz. Bir kez daha teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

“Koronayla mücadelede kötü durumdayız”
Vali Bilgin” Koronayla mücadele kapsamında ilimiz çok başarılı örnekler sergiledi ancak bugün bunu söyleyemiyoruz. Şu an en kötü durumdayız. Bugün itibariyle yeni bir seferberlik başlatıyoruz. Şu anda Nisan ayından 3 kat daha kötüyüz. İlimizde tedbirleri artıracak, vatandaşlarımızı kurallara uymaya davet ediyorum” dedi.

“Ev ziyaretlerini sonlandıralım”
Vali Bilgin “Ev ziyaretlerini mutlaka sonlandırmalıyız. Gerekirse bina karantinaları alacağız. Bugün ilimizde bir binayı karantinayı aldık. 67 binayla ilgili de raporlar hazırlanıyor. Kofçaz’da sokak karantinası aldık. Merkez ilçede karantina kararı aldık. Babaeski’de bir mahalleyi karantinaya aldık. Lüleburgaz’da mahalle karantinası uygulanabilir. Raporları görmek istiyorum. Durum çok kritik. Koronayla mücadelede çok kötü durumdayız. Kurallara uymuyoruz. Çok başarılı olan ilimiz sıkıntılı durumda. Mücadeleyi doğru yürütmezsek bu günleri arar hale geliriz. Yeni tedbir ve önlem paketini açıklıyoruz“ dedi.

Cenazede 30 vaka
Bir cenazede yaşanan vakaya değinen Vali Bilgin, “Bir cenazemizde 30 vaka oluştu. Cenazelerimize istemesek bile sayı sınırlamasına gidebiliriz. Vakalarımızın yüzde 20si yaşlılar. Yaşlılar arasında vaka sayılarında büyük sorun var” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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