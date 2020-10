Çöp savaşçısı

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde yaşayan Sabiha Öztürk, çevre düşmanlarının her akşam yere çöp ve çekirdek atarak kirlettiği parkı tek başına temizliyor. Yeni yapılan parkın kirletilmesine duyarsız kalmayarak her gün mıntıka temizliği yapan Öztürk, “Temizliği seve seve yapıyorum. Yaptığım işten hiçbir şekilde gocunmuyorum. Dünyayı temiz yapalım. Çocuklar için bilhassa temiz olmalıyız” dedi. Öte yandan, çevre bilincinden dolayı Öztürk’e, Lüleburgaz Belediyesi Temizlik ve Çevre Müdürlüğü personeli tarafından teşekkür etmek amacıyla çiçek takdim edildi.

Lüleburgaz Belediyesi’nin geçtiğimiz haftalarda tamamlayarak vatandaşın hizmetine sunduğu Sevgi Mahallesi’ndeki Sabahattin Ali Parkı her gece duyarsız vatandaşlarca kirletiliyor. Parkın çevresinde ve içinde çok sayıda çöp kutusu ve konteyner olmasına rağmen yere çekirdek kabuğu ve sayısız çöp atan çevre magandalarına en güzel yanıtı parkın yakınında oturan Sabiha Öztürk verdi. Her gece parkta yürüyüşe çıkan Öztürk, bir yandan yürüyüş yaparken diğer yandan etrafa atılan çöpleri tek tek topluyor.



Hem yürüyüş hem de çöp toplama

Parkın çevresini genellikle gündüz vakitleri temizlediğini söyleyen Öztürk, “Ben bazen yetişebiliyorsam geceleri temizliyorum. Herkes dağıldıktan sonra geceleri çöpleri topluyorum. Hem yürüyüş yapıyorum hem çöp topluyorum. Etrafımızda bir sürü çöp bidonu olduğu halde gençlerimiz çöplerini bidonlara atmıyor. Yerlere atıyorlar. Oturduğumuz masalarda çok sayıda çekirdek çöpü var. Defalarca söylüyorum çöpe atmaları gerektiğini. Ama gençlerimiz çok duyarsız. Bazen masaların üzerinde ayakkabıyla geziyorlar. Uyardığımda bana ‘Sana ne. Sen kim oluyorsun. Belediyenin çok parası var. Yapar’ şeklinde yanıt alıyorum. Ufak çocuklar ama çok saygısızlar” diye konuştu.



“Seve seve yapıyorum"

Lüleburgaz Belediyesi ekiplerinin her gün parkta temizlik yaptığını ancak kendisinin de bir vatandaş olarak çevresini temiz tutmaya özen gösterdiğini söyleyen Öztürk, “Ben kendi apartmanımda yöneticiyim. Temizlikçi gelmediği zamanlar kendi tarafımı süpürüyorum. Ne yapayım? Temizlik kötü bir şey değil. İnsanlarımız ne yazık ki çok duyarsız. Bir şey söyleyince çok saygısızca karşılıyorlar. Temizliği seve seve yapıyorum. Yaptığım işten hiçbir şekilde gocunmuyorum. Dünyayı temiz yapalım. Çocuklar için bilhassa temiz olmalıyız. Özellikle korona virüsten dolayı daha temiz ve dikkatli olmalıyız. Pisliğimizi eve kendimiz getiriyoruz” ifadelerini kullandı.



"Dileğimiz oldu"

Öztürk, Sabahattin Ali Parkı’nın bulunduğu yerin eskiden atıl, çöp dolu bir arazi olduğunu söyleyerek, parkın yapımında emeği geçenlere teşekkür etti. Öztürk, “Burada oturan bir vatandaşım. Belediye başkanımıza teşekkür ediyorum. Biz Lüleburgazlı olarak her zaman için temiz ve düzenli olmak istiyorsak burasının güzel olmasını istiyorum. Bu atıl yatırımda çok çirkin görüntü vardı. Fakat müracaat ettiğimizde belediyemiz çok duyarlı davrandı. Mahallemize çok güzel bir park yapılması için dile getirdik. Dileğimiz oldu. Herkese teşekkür ediyoruz” dedi.



“Lütfen çöp atmayın”

Bir diğer mahalle sakini Osman Akalın ise, parkın bulunduğu alanın yapılmadan önce çok kötü durumda olduğunu söyleyerek belediye yetkililerine yeni yapılan park için teşekkür etti. Yere çöp atan vatandaşları sürekli uyardığını söyleyen Akalın, “Ben burayı kullanan ailelerden rica ediyorum. Çocuklarımızı yerlere çöp atmamaları konusunda uyarırsak iyi olur. Özellikle bu pandemi sürecinde temizliğin en önemli yerde olması gerektiği yerde doğayı kirletmememiz gerekiyor. Doğa, öyle ya da böyle intikamını alıyor. Büyüklerimizden rica ediyorum. Çocuklarımızı lütfen uyarsınlar. Bu park hepimiz için yapıldı. Lütfen yediğimiz çekirdek kabuklarını, içtiğimiz suların pet şişelerini yere atmayalım” ifadelerini kullandı.

Öztürk’ün her gün parkta temizlik yaptığını söyleyen Akalın, “Sabiha Öztürk’e de teşekkür ediyorum. Sabiha hanım kimse bir şey söylemeden tek başına parkı temizliyor. Sürekli burayı kontrol ediyor, temizliyor. Burada çiçeklerin arasında çıkan ayrık otlarını dahi temizliyor. Kendisine ayrıca teşekkür ediyorum” dedi.

Öte yandan, çevre bilincinden dolayı Öztürk’e, Lüleburgaz Belediyesi Temizlik ve Çevre Müdürlüğü personeli tarafından teşekkür etmek amacıyla çiçek takdim edildi.

