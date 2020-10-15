Kırklareli'de 94 daireli siteye koronavirüs izolasyonu (2)

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2 SOKAK KARANTİNAYA ALINDI

Kırklareli Valiliği, İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla koronavirüs vakası tespit edilen Yayla Mahallesi'ndeki Çamlık 2 ve Çamlık 3 sokaklarının 14 gün süreyle karantinaya alındığını açıkladı.

Açıklamada, koronavirüs salgınından ülke ve vatandaşları korumak ve salgının yayılmasını engellemek için karantina kararı alındığı belirterek, kuralı ihlal edenler hakkında Cumhuriyet başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacağı bildirildi.

Karantinaya alınan sokakların giriş ve çıkışları, polis ekiplerince güvenlik şeridi ile kapatıldı.

Vatandaşların ihtiyaçları ise Vefa Destek Grubu tarafından sağlanıyor.DHA-Genel Türkiye-Kırklareli Gurbet GÖKÇE

2020-10-15 16:11:20



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