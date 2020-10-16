Kırklareli'de Derya, sahte alkolden öldü

Putin, ABD ile yaptıkları "New START" anlaşmasının 1 seneliğine koşulsuz uzatılmasını teklif etti

O kan grubuna sahip olanlar koronayı daha hafif atlatabilir!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Uğurcan KARAOĞLU/LÜLEBURGAZ (Kırklareli), (DHA) KIRKLARELİ'nin Lüleburgaz ilçesinde, sahte alkolden zehirlenen Derya Altan (24), hastanede hayatını kaybetti.

Lüleburgaz'ın Işıklar Mahallesi'nde oturan Derya Altan, iddiaya göre, 1 hafta önce evinde ev yapımı içki içti. Bir süre sonra rahatsızlanan Altan, yakınları tarafından Lüleburgaz Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Altan'ın, yapılan kontrollerde, sahte alkolden zehirlendiği belirlendi. İlk müdahalesinin ardından Edirne'deki Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edilen Altan, doktorların tüm müdahalesine rağmen gece yarısı hayatını kaybetti. Derya Altan'ın cenazesi, bugün Müsellim köyünde toprağa verildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Kırklareli / Lüleburgaz Uğurcan KARAOĞLU

2020-10-16 17:23:39



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.