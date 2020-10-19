Kırklareli’de Yunus ekipleri nefes kesen gösterilerle göreve başladı

Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesinde kurulan Motorize Asayiş Polis Ekiplerinin (Yunus Polis Timleri) göreve başlamaları sebebiyle tören düzenlendi.

Törende, Yunus Polis Timleri gösteri düzenlendi. Düzenlenen gösteri ve tanıtım etkinliğinde motosiklet üzerinde dubalar arası ileri sürüş teknikleri, silahlı sürüş ve akrobasi hareketlerinin sunumu Yunus Polis Timleri tarafından büyük bir başarı ile icra edildi. Yunus ekiplerinin gösterileri büyük beğeni ve alkış topladı. Yunus Ekiplerinin nefes kesen gösterilerinin ardından Kırklareli Valisi Osman Bilgin yaptığı konuşmada, “İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesinde kurulan Motorize Asayiş Polis Ekiplerinin (Yunus Polis Timleri) göreve başlamasıyla şehrimizde meydana gelen asayiş olaylarına daha hızlı ve etkin mücadele edileceğini, ülkemizde ve ilimizde teknolojik anlamda kolluk kuvvetlerimizin her zamankinden daha güçlü donanıma sahip” diyerek, Yunus Polis Timlerine kazasız belasız başarılı görevler diledi.

Konuşmalarının ardından eğitimlerini başarı ile tamamlayarak görevlerine başlayan Yunus Polis Timlerine sertifikalarını verdi.

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