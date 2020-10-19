Lüleburgaz’da kaza: 1 yaralı

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde seyir halinde olan iki aracın çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Lüleburgaz Edirne Bayırı mevkiinde sabah saatlerinde seyir halinde olan iki araçtan 39 BH 223 plaka sayılı araç ile U.D. yönetimindeki 39 ABD 516 plaka sayılı minibüsün çarpışması sonucu trafik kazası meydana geldi. Kazada 39 BH 223 plakalı aracın sürücüsü Ş.Y., araçta sıkışarak yaralandı.

Olay yerine çok sayıda emniyet ve sağlık ekibi intikal etti. Araçta sıkışan sürücü Lüleburgaz İtfaiyesi ekiplerinin çabaları ile sıkıştığı yerden çıkarıldı. Yaralı sürücü Lüleburgaz Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

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