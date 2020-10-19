Lüleburgaz’da Muhtarlar Günü kutlandı

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Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde 19 Ekim Muhtarlar Günü kutlandı. Tören Covid19 pandemisine karşı alınan tedbirler çerçevesinde gerçekleşti.

Törene Lüleburgaz Belediye Başkanı Murat Gerenli, Cumhuriyet Başsavcısı Yavuz Gökçen, İlçe Jandarma Komutanı Ömür Gökmen, İlçe Emniyet Müdürü Osman Ünal, İlçe Milli Eğitim Müdürü Cihan Erdem, İlçe Sağlık Müdürü Önder Porsuk, Lüleburgaz Kent Konseyi Başkanı Binnur Dinç, köy ve mahalle muhtarları katıldı. Günün anlam ve önemini belirten konuşmaların ardından törene geçildi. Törende Lüleburgaz Köy ve Mahalli İdareler Muhtarlar Derneği Başkanı Yavuz İşçioğlu, Kocasinan Mahallesi Muhtarı Esra Birol ve Yeni Mahalle Muhtarı Tuğçe Gören tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk bırakıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından fotoğraf çekinilmesi ile tören sona erdi.

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