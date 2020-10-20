Kırklareli'de 1 köy karantinaya alındı

Vahit İŞBAŞARANR/KIRKLARELİ, (DHA)KIRKLARELİ'de koronavirüs tedbirleri kapsamında Bayramdere köyü karantina altına alındı.
Kırklareli Valiliği'nden yapılan açıklamada, koronavirüs vakası görülen merkeze bağlı Bayramdere köyü, İl Hıfzıssıhha Kurulu kararınca 14 günlük karantinaya alındı. Açıklamada, söz konusu kararın, gerekli tedbirler alınarak uygulamaya konulduğu bildirildi. Karantina kararına uymayanlar hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulacağı belirtildi. DHA-Genel Türkiye-Kırklareli Vahit İŞBAŞARAN
2020-10-20 13:58:36
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