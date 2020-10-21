Kırklareli’den Çin’e 100 ton peynir altı suyu tozu ihracatı

Kırklareli’den Çin Halk Cumhuriyeti'ne 100 ton peynir altı suyu tozu ihracatı gerçekleştirildi.

Türkiye’den Çin Halk Cumhuriyeti'ne süt ve süt ürünleri ihracatı yapmak üzere onay alan Kırklareli’de bir firma, Çin Halk Cumhuriyeti'ne ilk ihracatı başarı ile gerçekleştirdi. Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde bulunan şirket tarafından Çin Halk Cumhuriyeti'ne 100 ton peynir altı suyu tozu ihracatı yapıldı.



54 firmadan bir tanesi

Kırklareli Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından Lüleburgaz’dan yapılan ilk ihracatın her aşamasında iş ve işlemler takip edilerek, işletmeye gerekli bilgilendirmeler yapıldı. 100 ton peynir altı suyu tozu ihracatı gerçekleştiren firmanın aynı zamanda Çin Halk Cumhuriyeti'ne süt ve süt ürünleri ihracatı yapmak üzere onay alan 54 firmadan biri olduğu bildirildi.

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