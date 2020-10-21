Lüleburgaz'da servis görevlilerine Covid-19 eğitimi

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde okul servis araçlarının sürücü ve rehber personeline Covid19’a karşı alınan tedbirler konusunda bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Lüleburgaz İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından Halk Eğitim Merkezi büyük salonunda yapılan toplantıda, İlçe Sağlık Müdürlüğü görevlileri Dr. Görkem Tükenmez ile Ebe Dilek Onay, ilçede faaliyet gösteren tüm okul servis araç sürücüleri ve rehber personeline Covid19 salgınının yayılmasını önlemek amacıyla alınan tedbirler kapsamında eğitim verdi. Toplantıda, okul servislerinde Covid19 salgınının yayılmasını önlemek amacıyla yapılması gerekenler, çocukları virüsten korumak amacıyla servis içlerinde alınabilecek önlemler ve korona virüsün belirtileri, fiziksel mesafeyi korumanın ve maske takmanın önemi, vücutta yaptığı etkiler gibi konularda servis sürücü ve rehber personeline bilgiler verildi.

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