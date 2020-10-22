Masada 6 müşterinin oturduğu işletmeye 3 bin 150 lira ceza

Vahit İŞBAŞARAN/LÜLEBURGAZ (Kırklareli),(DHA)KIRKLARELİ'nin Lüleburgaz ilçesine bağlı Evrensekiz beldesinde bir masada 6 müşteri oturan işletme sahibine 3 bin 150 lira para cezası uygulandı.
Evrensekiz beldesinde jandarma ekiplerine, gece yarısı bir mekanda yüksek sesle müzik dinlendiği, maske takılmadığı ve sosyal mesafeye uyulmayarak, alkol kullanıldığı yönünde
ihbarda bulunuldu. İşletmeye giden jandarma ekipleri, bir masada 6 müşterinin oturduğunu, 'Yan yana sandalyeler arası 60 santim olarak düzenlenmelidir' maddesine riayet edilmediğini belirleyerek, mekan sahibi H.Ö.'ye 'yasaklara aykırı hareket etmek veya zorunluluklara uymamak'tan 3 bin 150 lira idari para cezası uyguladı.
Öte yandan beldede jandarma kontrolünde maske takmadıkları saptanan B.S.C. ve C.B.'ye 900'er liradan toplam 1800 lira para cezası kesildi. DHA-Genel Türkiye-Kırklareli Vahit İŞBAŞARAN
2020-10-22 15:25:47
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