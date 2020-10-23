El antiseptiği ve kolonya bulundurmayan işletmeciye 3 bin 150 lira ceza 

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Vahit İŞBAŞARAN/LÜLEBURGAZ(Kırklareli), (DHA)KIRKLARELİ'nin Lüleburgaz ilçesinde, masalarda el antiseptiği ile kolonya bulundurmayan iş yeri sahibi S.Ö.'ye 3 bin 150 lira para cezası uygulandı.

Büyükkarıştıran Jandarma Komutanlığı ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında denetim yaptı. Denetim sırasında, işletmeciliğini S.Ö.'nün yaptığı iş yerindeki masalarda el antiseptiği ile kolonya bulunmadığı belirlendi. İş yeri sahibi S.Ö.'ye, 'Kanunda yazılı olan yasaklara aykırı hareket etmek veya zorunluluklara uymamak' gerekçesiyle 3 bin 150 lira idari para cezası uygulandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kırklareli Vahit İŞBAŞARAN

2020-10-23 12:00:36



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