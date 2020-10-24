Trakya usulü temizlik mesajı: Çok temiz oldu be ya Ormandan 3 saatte 300 torba çöp çıktı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Trakya usulü temizlik mesajı: Çok temiz oldu be ya Ormandan 3 saatte 300 torba çöp çıktı

İHA

Trakya usulü temizlik mesajı: Çok temiz oldu be ya Ormandan 3 saatte 300 torba çöp çıktı

Kırklareli Lüleburgaz ilçesinde kurulacak Kent Ormanı’nda yüzlerce kişinin katılımıyla çöp toplama etkinliği düzenlendi. Yaklaşık 3 saat süren etkinlikte vatandaşlar 300 torba çöp toplarken belediye ekipleri ormandaki boş araziye çöplerle “Çok temiz oldu be ya” yazısı yazdı.
Yıllardır kullanılmayan eski Hava Radar Mevzi Komutanlığı arazisi, Lüleburgaz Belediyesi'ne devredilmesinin ardından önümüzdeki yıl etap etap halkın kullanımına açılacağı belirtildi. Lüleburgaz Kent Ormanı’nda yüzlerce vatandaşın katılımıyla temizlik harekatı gerçekleştirdi. Sabah saatlerinden itibaren ellerinde çöp poşetleriyle ormana gelen vatandaşlar gün boyu çöp topladı. Toplanan çöplerle ise gün sonunda esprili bir şekilde “Çok temiz oldu be ya” yazısı yazıldı.

300 torba çöp toplandı
Ormanlık alana atılan çöpler pes dedirtirken vatandaşlar yaklaşık 3 saat içerisinde 300 torbaya yakın çöp toplandı. Vatandaşlar bir yandan büyük bir özveriyle çöpleri toplarken diğer yandan daha önceden atıl durumda olan ormanlık araziye çöplerini atıp giden çevre düşmanlarına tepki gösterdi.

“Çok temiz oldu be ya”
Belediye ekipleri vatandaşların topladığı çöplerle daha sonra “Çok temiz oldu be ya” yazısı yazdı. Lüleburgaz Kent Ormanı’nın açık alanında toplanan çöplerle yazılan “Çok temiz oldu be ya” yazısı drone görüntülerine yansıdı. Lüleburgaz Belediyesi temizlik işçileri de daha önceden Sakızköy mesire alanında piknikçilerin attığı çöplerle “Ayıp be ya” yazısı yazmış, olay Türkiye gündemine oturmuştu.

Hem oynadılar hem temizlediler
Öte yandan yoğun bir katılımın olduğu temizlik etkinliğinde bazı vatandaşların belediye araçlarından çalınan Trakya havalarına eşlik ettiği görüldü. Vatandaşların Trakya havalarıyla oynayıp çöp toplaması renkli görüntülere sahne oldu.
Temizlik işçileri, daha önceden de Sakızköy mesire alanında etrafa atılan çöplerle “Ayıp be ya” yazarak farkındalık oluşturmuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kırklareli'nde kooperatifçilik faaliyetlerine hız verildi
YEREL HABERLER Kırklareli'nde kooperatifçilik faaliyetlerine hız ...
El antiseptiği ve kolonya bulundurmayan işletmeciye 3 bin 150 lira ceza 
YEREL HABERLER El antiseptiği ve kolonya bulundurmayan işletmeciye 3 ...
Yıldırımın bozduğu televizyon yenilendi çocuklar EBA’ya kavuştu
YEREL HABERLER Yıldırımın bozduğu televizyon yenilendi çocuklar ...
Vefat edenlerin defin günü, yeri ve saati söylenmeyecek
YEREL HABERLER Vefat edenlerin defin günü, yeri ve saati ...
Kırklareli Valiliği'nden yeni tedbir paketi
YEREL HABERLER Kırklareli Valiliği'nden yeni tedbir paketi
Masada 6 müşterinin oturduğu işletmeye 3 bin 150 lira ceza
YEREL HABERLER Masada 6 müşterinin oturduğu işletmeye 3 bin 150 lira ...
Kırklareli'de cenaze ve sünnet mevlitlerine 'koronavirüs' kısıtlaması
YEREL HABERLER Kırklareli'de cenaze ve sünnet mevlitlerine ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X