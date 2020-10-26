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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Can dostları koruyacaklar

İHA

Can dostları koruyacaklar

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde sokak hayvanları için düzenlenen “Yerel Hayvan Koruma Görevlisi Eğitimi’ne” katılan 30 kişi eğitimin ardından sertifikalarını törenle aldı. Can dostları koruyacak görevliler Kırklareli Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü’nden de alacakları kimlikle birlikte yaşadıkları bölgelerde can dostların yanında yer alacaklar.
Lüleburgaz Yıldızları Kadın Akademisi’nde gerçekleşen eğitim programına 30 hayvansever katıldı. Lüleburgaz Belediyesi veteriner hekimi Metin Şenpınar’ın verdiği yaklaşık 3 saatlik eğitimde hayvanseverlere yaralanmalardan hayvanların beslenmesine kadar pek çok konuda bilgiler verildi. Eğitimin sonunda katılımcılara sertifikaları teslim edildi. Hayvanseverler Kırklareli Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü’nden alacakları “Yerel Hayvan Koruma Görevlisi” kimlikleriyle resmen sahaya inecekler.

Yerel hayvan koruma görevlisi
Yerel hayvan koruma görevlisi, özellikle kedi ve köpekler gibi sahipsiz hayvanların kendi mekanlarında, bulundukları bölge ve mahallelerde yaşam sorumluluğunu üstlenen ve İl Hayvan Koruma Kurulu’nca yetkilendirilen kimselerdir.

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