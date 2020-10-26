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İsviçreli bisikletçiler bisiklet akademisine hayran kaldı: “Cenevre’de de görmek isteriz” Bisikletleriyle Türkiye’ye geldiler

İHA

İsviçreli bisikletçiler bisiklet akademisine hayran kaldı: “Cenevre’de de görmek isteriz” Bisikletleriyle Türkiye’ye geldiler

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinden dünyaya açılan kapı olan Lüleburgaz Bisiklet Akademisi’nin son konukları İsviçreli bisiklet tutkunları Jeremi Duss ve Christina Schwarz oldu. Konakladıkları Bisiklet Akademisi’nin ardından İstanbul üzerinden Güney Amerika’ya uçacak olan çift akademiye hayran kaldı. İsviçre’de postacılık yapan Jeremie Duss, “Burası çok çılgınca bir yer olmuş. LYMBA gibi bir yeri kendi şehrimiz Cenevre’de de görmek isterim” dedi.
2017 Bisiklet Yılı’nda hizmete açılan ve kurulduğu günden bu yana her geçen gün artarak dünyanın dört bir yanından bisiklet tutkunlarını ağırlayan Lüleburgaz Yıldızları Motosiklet ve Bisiklet Akademisi’ne (LYMBA) bir hafta arayla ikinci kez İsviçreli turist geldi. Geçtiğimiz hafta İsviçreli ailenin geldiği LYMBA’ya bu sefer Jeremie Duss (24) ile Christina Schwarz (23) uğradı.

“Görmeden edemezdik”
Bisikletleriyle birlikte dünya turuna çıkan çift, LYMBA’yı bisikletçilerin kullandığı internet sitelerinde gördüklerini söyledi. Bisikletle 3 ay önce İsviçre’nin Cenevre kentinden yola koyulduklarını kaydeden Duss, “Biz bisikletle yolculuğa 3 ay önce Cenova’da başladık. Oradan ilk olarak Stokholm’e gittik. Sırasıyla Polonya ve buraya geldik. İstanbul’a vardıktan sonra uçakla Güney Amerika’ya gitmek istiyoruz. Orada Peru, Lima, Bolivya, Şili ve Arjantin’i bisikletle görmek istiyoruz. Güney Amerika turunu tamamladıktan sonra bisikletle Avrupa turuna devam edeceğiz. Avrupa’da bisikletle son hedefimiz Rusya. Bu bizim için büyük bir tur. Muhtemelen 1 yıl sürecek bir tur” dedi.

"Cenevre’de de görmek isteriz"
Avrupa’nın birçok şehrinde bulunduğunu kaydeden Duss, Lüleburgaz’da gördüğü bisiklet akademisi gibi bir yapıyı hiçbir yerde görmediğini kaydetti. Diğer turistler gibi oldukça şaşıran Duss, “Burası çok çılgınca bir yer olmuş. Lüleburgaz Bisiklet Akademisi gibi bir yeri kendi şehrimde görmek isterim” diye konuştu.

“Bu fikre aşık olduk”
Duss ile birlikte dünya turuna çıkan üniversite öğrencisi Christina Schwarz da, “Şimdiye kadar böyle bir yer görmedik. Bu fikre aşık olduk. Pek çok farklı yerden gezginler buraya gelip kalabiliyor. Genç insanlar bisikletiyle antrenman da yapabiliyor. LYMBA’yı internetteki bisiklet sitesi üzerinden bulduk. Orada burayı anlatmışlardı” ifadelerini kullandı.
Schwarz, bisikletle dünyayı keşfedeceklerini sözlerine ekleyerek, “Biz bisikletle dünyayı keşfetmeyi düşünüyoruz. Sadece büyük şehir ve köyleri görmek yeterli değil. Doğayı görmek, sağlıklı bir yaşam istiyoruz. Bunu çok seviyoruz” şeklinde konuştu.

Türk insanına hayrın kaldılar
Türk insanı hakkındaki gözlemlerini de aktaran Schwarz, “Türk insanı çok iyi. Biz Edirne’den giriş yaptığımız andan itibaren herkes bize yardımcı olmaya çalıştı. İstanbul’a doğru seyahatimizde yoldan geçen herkes bize yardımcı olmaya çalıştı. Çok yardımsever insanlar” diye konuştu.

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