Belediye başkanı, korona virüse yakalandığını videoyla duyurdu

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Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesine bağlı Kaynarca Beldesi Belediye Başkanı Serdar Türker, korona virüse (Covid19) yakalandığını sosyal medya hesabından paylaştığı videoyla duyurdu. Başkan Türker, sağlık durumunun iyiye gittiğini ifade etti.

Kaynarca Belediye Başkanı Serdar Türker, videoda geçtiğimiz hafta boğaz ağrısı ve yüksek ateş şikayetleri sebebiyle Kırklareli Devlet Hastanesi’ne başvurduğunu ve yapılan Covid19 testinin pozitif çıktığını öğrendiğini söyledi. Hastanede tedavi olduktan sonra bir süre de evde tedavisinin devam ettiğini belirten Başkan Türker, yeniden Kırklareli Devlet Hastanesi’nde tedavi görmeye başladığını belirtti.

Sağlık durumunun iyiye doğru gittiğini belirten Belediye Başkanı Serdar Türker; Covid19 salgınıyla mücadelede en büyük destekçisi olan hekimlere ve sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

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