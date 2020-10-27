Almanya'dan Türkiye'ye yürüdü; hedefi boğazı geçmek



Uğurcan KARAOĞLU/LÜLEBURGAZ (Kırklareli), (DHA)ALMANYA'nın Manheim kentinden yürüyerek yola çıkan Celil Yahya Yıldız (20), 64 günde Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesine ulaştı. Yıldız, hedefinin İstanbul Boğazı'nı geçmek olduğunu söyledi.

Almanya´nın Manheim kentinde yaşayan Celil Yahya Yıldız, yanına sırt çantası, yiyecek, uyku tulumu ve yağmurdan ıslanmamak için aldığı küçük tentesiyle yürüyerek Türkiye´ye geldi. Kapıkule Kapısı'ndan yurda giriş yapan Yıldız, 64 günde Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesine ulaştı. Yıldız, Lüleburgaz Yıldızları Motosiklet ve Bisiklet Akademisi´nde (LYMBA) mola verdi.

HEDEFİ İSTANBUL BOĞAZI´NI GEÇMEK

Yıldız, yürüyerek Türkiye'ye gelme fikrine ailesinin önce karşı çıktığını belirterek, daha sonra da destek verdiğini söyledi. Yürürken zihnini boşalttığını kaydeden Yıldız, "Ben yürümeyi çok seviyorum. Yavaş gezmeyi çok seviyorum. Bunun yanında yeni insanlarla tanışmayı, yeni ülkeleri görmeyi çok seviyorum. 64 gün önce Almanya sınırından yola çıktım. Benim hedefim İstanbul Boğazı'nı geçmek. Ondan sonrası belli değil. Boğazı geçerken vereceğim karara göre ya yürüyeceğim ya yürümeyeceğim" dedi.

'ALP DAĞLARI´NI GEÇERKEN ÇOK KEYİFLİYDİM'

Yolculuğa ilk çıktığında oldukça heyecanlı olduğunu söyleyen Yıldız, "Yolculuğa başlarken çok heyecanlıydım. Biliyordum ki önümde en az 2 bin 500 kilometre yol vardı. Üç gün sonra yürümekten çok mutlu oldum. Alp Dağları'nı geçerken çok keyifliydim. Çok fazla insan gördüm. İnsanlar bana hep yardım etti. Her ülkeden arkadaş topladım" diye konuştu.

Yola çıkarken yanına sadece sırt çantası aldığını kaydeden Celil Yahya Yıldız, Almanya'da 3 yıl askerlik yaptığı için ormanda yatmaya alışkın olduğunu söyledi. Yıldız, "Sırt çantamın içinde tarp denilen tentem var. Yağmur yağarsa üzerime asıyorum. Uyku tulumum var. Uyku tulumuna girip yerin üzerinde yatıyorum. Korkacak bir şey yok bence. Kaldığım yerler doğa. Ben doğadan korkmam. Ormanda yatmaya alışkın insanım. Benim o yüzden korkum yok. Allah'a güveniyorum" dedi.

'HERKES BANA OĞLU GİBİ DAVRANDI'

Mola verdiği LYMBA'nın kendisine 5 yıldızlı otel konforunda geldiğini belirten Yıldız, "Burası çok rahat. Ben normalde dışarıda yatıyorum. Burası bana 5 yıldızlı lüks otel gibi geldi. İlk geldiğimde burada kendimi evimde gibi hissettim. Herkes bana oğlu gibi davrandı. Burası çok güzel" diye konuştu.

180 KİLOMETRE YOLU DAHA VAR

İstanbul Boğazı'nı geçtikten sonraki hedefinin henüz belli olmadığını kaydeden Yıldız, "En az 180 kilometrem daha var. Günlük 40 kilometre yol yürüyorum. İlk hedef Türk sınırını geçmekti. Onu ben 60'ncı günde geçtim. İkinci hedefim boğazı geçmek. Gezmeye araba lazım değil. Ben Edirne'ye kadar geldim. Sizin her yere arabayla gitmeniz lazım değil" dedi.

Yıldız, LYMBA'da 2 gün konaklarken genç gurbetçiyi Lüleburgaz Belediye Başkanı Murat Gerenli ziyaret etti. Başkan Gerenli, Yıldız´a yolculuğunda başarılar diledi.DHA-Genel Türkiye-Kırklareli / Lüleburgaz Uğurcan KARAOĞLU

2020-10-27 12:13:08



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