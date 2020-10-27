Kaçak kazıda yakalanan 3 defineciye, 9 bin 450 lira 'sosyal mesafe' cezası

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Vahit İŞBAŞARAN/VİZE(Kırklareli), (DHA)KIRKLARELİ'nin Vize ilçesine bağlı Kıyıköy beldesinde define aramak için kaçak kazı yaparken yakalanan 3 kişiye, sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri gerekçesiyle toplam 9 bin 450 TL ceza verildi.

Kıyıköy beldesinde jandarma ekiplerince yapılan kontrol sırasında S.A., H.Ü. ve S.D. kaçak kazı yaparken yakalandı. Gözaltına alınan 3 şüpheliye, koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri gerekçesiyle 3 bin 150'şer TL'den toplam 9 bin 450 TL ceza uygulandı. Şüpheliler ile ilgili adli soruşturma sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Kırklareli / Vize Vahit İŞBAŞARAN

2020-10-27 13:58:13



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.