Kaçak kazıda yakalanan 3 defineciye, 9 bin 450 lira 'sosyal mesafe' cezası

Vahit İŞBAŞARAN/VİZE(Kırklareli), (DHA)KIRKLARELİ'nin Vize ilçesine bağlı Kıyıköy beldesinde define aramak için kaçak kazı yaparken yakalanan 3 kişiye, sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri gerekçesiyle toplam 9 bin 450 TL ceza verildi.
Kıyıköy beldesinde jandarma ekiplerince yapılan kontrol sırasında S.A., H.Ü. ve S.D. kaçak kazı yaparken yakalandı. Gözaltına alınan 3 şüpheliye, koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri gerekçesiyle 3 bin 150'şer TL'den toplam 9 bin 450 TL ceza uygulandı. Şüpheliler ile ilgili adli soruşturma sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Kırklareli / Vize Vahit İŞBAŞARAN
2020-10-27 13:58:13
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