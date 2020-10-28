Evrensekiz Belediye Başkanı Nalbant, AK Parti'ye geçti

Vahit İŞBAŞARAN/LÜLEBURGAZ (Kırklareli), (DHA) KIRKLARELİ'nin Lüleburgaz ilçesine bağlı Evrensekiz Belde Belediye Başkanı Mustafa Nalbant, CHP'den istifa ederek, AK Parti'ye geçti.
Evrensekiz Belediye Başkanı Mustafa Nalbant, yaklaşık 1 ay önce CHP'den, siyasi platformlarda destek görmediğini dile getirerek, istifa etti. Mustafa Nalbant, bugün AK Parti'ye geçti. Ankara'ya giden Nalbant'a, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugünkü grup toplantısının ardından AK Parti rozetini taktı.DHA-Politika Türkiye-Kırklareli / Lüleburgaz Vahit İŞBAŞARAN
2020-10-28 15:29:10
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.