Korona virüs tedavisi gören belediye başkanı taburcu oldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Geçtiğimiz günlerde korona virüse yakalandığını sosyal medya hesabından paylaştığı videoyla duyuran Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesine bağlı Kaynarca beldesinin Belediye Başkanı Serdar Türker, taburcu oldu.

Geçtiğimiz hafta boğaz ağrısı ve yüksek ateş şikayetleriyle Kırklareli Devlet Hastanesi’ne başvuran, burada yapılan Covid19 testinin pozitif çıkmasıyla tedaviye alınan Kaynarca Belediye Başkanı Serdar Türker, 29 Ekim Perşembe günü taburcu edildi.

Başkan Serdar Türker, taburcu edildiğini yine bir videoyla sosyal medya hesabından paylaştı. Başkan Türker, evinde istirahate çekildi.

Çektiği videoyla vatandaşlara seslenen Serdar Türker; Kırklareli Devlet Hastanesi hekimlerine ve sağlık çalışanlarına teşekkür ederken, herkesi salgına karşı alınan tedbirlere uymaya davet etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.