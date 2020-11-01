Lavanta ve aronya üreticilerine eğitim

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde lavanta ve aronya üreticisi 18 kişinin katılımı ile tarımsal teşkilatlanma konusunda eğitim toplantısı yapıldı.

Lüleburgaz ilçesine bağlı Alacaoğlu Köyü Çilek Evi'nde gerçekleştirilen toplantıya Kırklareli Tarım ve Orman İl Müdürü Funda Eylem Özel, Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdür Vekili Evren Gülpınar, Lüleburgaz İlçe Müdürü Ali Doğan, teknik personeller ile üreticiler katıldı.

Toplantıda konuşan Tarım ve Orman İl Müdürü Özel, "Katma değeri yüksek olan aromatik ürünlerin yetiştirilmesinin ve bölgemizde üretiminin yaygınlaştırılması hem üreticilerimiz için hem de ülkemiz ekonomisi için önemidir. Bu, üreticilerimizin birlikte hareket ederek kooperatifleşmesinin üretime ve üreticilerin kazancına olumlu katkılar sağlayacaktır. İl Müdürlüğü olarak her aşamada üreticilerimizin yanında olacağız" dedi.

Daha sonra Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şubesi Teknik Personeli Rahmi Ocak tarafından kooperatifçilik ve birlik kurulması ve işleyişi konularında bir sunum yapıldı. Devamında lavanta ve aronya üreticilerinin soru ve katkıları doğrultusunda değerlendirmelerde bulunuldu.

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