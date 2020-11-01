Kofçaz'da yem bezelyesi tohumu dağıtıldı

Kırklareli Tarım ve Orman İl ve Kofçaz İlçe Müdürlüğü tarafından, üreticilere yüzde 50 hibe destekli yem bezelyesi tohumu dağıtıldı.

Kofçaz ilçesine bağlı Taştepe Kocayazı köylerinde, 2021 yılı üretim sezonunda uygulanacak Çayır, Mera ve Yem Bitkileri Üretimini Geliştirme Projesi kapsamında, Tarım ve Orman İl ve İlce Müdürlüğü teknik personelleri eşliğinde yüzde 50 çiftçi katkılı 14 üreticiye 2 bin 275 kilogram yem bezelyesi tohumunu verildi.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Projenin amacı, kaliteli kaba yem açığını kapatmak, yem bitkileri ekiliş alanlarının arttırılması ve teşvikidir. Çiftçilerimizin, hayvancılıkta başarılı olabilmesi ve ülkemizin ekonomisine üreterek katkı sağlamak amacıyla mevcut arazilerimizde yem bitkisi ekiliş oranlarımızı standart seviyeye çıkartmamız gerekiyor" denildi.

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