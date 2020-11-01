Kırklareli’de korona virüse karşı yeni tedbirler alındı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kırklareli’de korona virüse karşı yeni tedbirler alındı

İHA

Kırklareli’de korona virüse karşı yeni tedbirler alındı

Kırklareli’de korona virüs salgınının yayılmasını önlemek amacıyla yeni tedbirler alındı. Alınan tedbirler, kamu ve özel sektör çalışanlarını, velileri, 65 yaş üstü vatandaşları, şehir dışına seyahat etmek durumunda olanları yakından ilgilendiriyor.
Alınan tedbirlere göre Lüleburgaz, Babaeski, Kırklareli Merkez ilçe, Vize ilçeleri girişlerinde T.C. kimlik numarası üzerinden risk sorgusu yapılarak geçişlere müsaade edilecek. Velilerin okul önlerinde kalabalık oluşturması yasaklanırken, 65 yaş üstü vatandaşların kahvehane, kafe gibi işletmelere girişlerine müsaade edilmeyecek.
Kırklareli Valiliği İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’nun korona virüsün ilde yayılma hızının azalmaması üzerine aldığı kararlar şöyle:
"1. İlimizde yeni saptanan korona virüs vakalarından çoğunun il dışı kaynaklı olduğu tespit edilmesi üzerine ilimize sınırlar olan illerden giriş noktaları olan E80 karayolu üzerinde bulunan Lüleburgaz Gişeleri ile Babaeski Gişelerinde, D100 karayolu üzerindeki Lüleburgaz ve Babaeski ilçeleri girişlerinde, D555 yolu üzerindeki Kırklareli merkez ilçe girişinde, D020 karayolu üzerinde Vize ilçesi girişinde, D020 karayolu üzerindeki ilimiz Merkez ilçe girişinde vatandaşlarımıza T.C. kimlik numarası üzerinden risk sorgulaması yapılarak, risksiz olanların girişlerine müsaade edilmesine, risk saptanan (temaslı veya vaka) kişilerin ise idari para cezası uygulanarak KYK yurduna alınarak izolasyon süreleri bitene kadar izole edilmesine,
2. Tüm kamu personelinin izinlerinin ikinci bir emre kadar iptal edilmesine,
3. Dönüşümlü mesai uygulamasına geçen kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan personelin beşer günlük çalışma modeli ile dönüşümlü çalıştırılmasına, evinde esnek mesai uygulaması yapan personelin mazeretsiz ve amirinin haberi olmadan acil haller dışında il dışına çıkmamasına, dönüşümlü mesaide evinde esnek mesai uygulaması yapan personelin teması en aza indirmek amacıyla görevde olan çalışma arkadaşları ile temas etmemesi yönünde gerekli özeni göstermesine, kararlara aykırı hareket eden personel hakkında idari işlem tesis edilmesine,
4. Başta Valiliğimiz olmak üzere tüm kamu kurum ve kuruluşlarında HES kodu sorgulaması yapılırken kişilerin T.C. kimlik numaralarını da ibraz etmelerinin sağlanmasına,
5. Market ve süpermarketlerde, çalışan ve müşteri dahil 4 metrekareye 1 kişi olacak şekilde içeriye müşteri alınmasına, kurallara uymayan işletmelere cezai işlem tesis edilmesine,
6. İlimizde 65 yaş üstü vatandaşlarımızı salgının etkilerinden korumak amacıyla özellikle kahvehaneler, çay bahçeler ve kafeler gibi maske çıkartılarak uzun süre sohbet edilen mekanlara, virüsün yayılmasını önlemek amacıyla 65 yaş üstü vatandaşlarımızın ikinci bir emre kadar girişlerine müsaade edilmemesine,
7. Vatandaşın uzun süreli oturarak hizmet aldığı 30 ve üzeri sandalyesi ve içki ruhsatı bulunan restoran, lokanta gibi yemek servisi veren işletmelerde HES kodu uygulamasının zorunlu tutulmasına,
8. 5 ve üzeri personel çalıştıran işletmelere, günlük olarak tüm çalışanlarına HES kodu sorgulaması yapmalarının zorunlu tutulmasına,
9. Okul önlerinde velilerin toplanmasının engellenmesi yönünde görev alanına göre kolluk kuvvetlerince gerekli denetimlerin yapılarak, korona virüs yayılımının engellenmesi yönünde gerekli tedbirlerin alınmasına, alınan kurallara uymayan vatandaşlar hakkında idari işlem tesis edilmesine, konusu suç teşkil eden fiiller içinse adli mercilere suç duyurusunda bulunulmasına; oy birliği ile karar verildi."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kofçaz'da yem bezelyesi tohumu dağıtıldı
YEREL HABERLER Kofçaz'da yem bezelyesi tohumu dağıtıldı
Lavanta ve aronya üreticilerine eğitim
YEREL HABERLER Lavanta ve aronya üreticilerine eğitim
Kırklareli'nde koronavirüs önlemleri, kente girişlerde denetimler artırıldı
YEREL HABERLER Kırklareli'nde koronavirüs önlemleri, kente ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X