Ormandaki mantarları tüketen 2 kişi zehirlendi

Kırklareli’de ormanda buldukları mantarları tüketen 2 kişi hastanelik oldu.

Kırklareli’nin Vize İlçesinde zehirlenme olayı meydana geldiği ihbarı üzerine jandarma ekipleri harekete geçti. Ekiplerce yapılan araştırmada, C.K. isimli şahsın alınan ifadesinde, Sergen Köyünde bulunan çayırlık alanda topladığı mantarları yemesi sonucu rahatsızlanarak kendi imkânları ile Vize Devlet Hastanesine gittiğini bildirdi. Hastanede tedavi altına alınan şahsın hayatı tehlikesi bulunmadığı öğrenildi.

Vize İlçesi Çakıllı Beldesinde de K.T. isimli şahıs, ormanlık alanda toplamış olduğu mantarları yedikten sonra rahatsızlanarak Vize Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Şahsın hayati tehlikesi olmadığı öğrenilirken, her iki zehirlenme olayına ilişkin soruşturma başlatıldı.

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