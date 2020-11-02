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Deprem bölgesine yardımlar çığ gibi büyüyor

İHA

Deprem bölgesine yardımlar çığ gibi büyüyor

Lüleburgaz'da İzmir’deki depremin yaralarını sarabilmek için başlatılan yardım kampanyasına destek büyük oldu. Kentin dört bir yanından ihtiyaç malzemelerini bırakan vatandaşlar “Yanındayız İzmir” mesajı verdi.
İzmir’de 85 kişinin ölümüne, yüzlerce kişinin yaralanmasına ve evsiz kalmasına yol açan 6.6’lık depremin ardından Lüleburgaz Belediyesi tarafından başlatılan yardım kampanyasına vatandaşların desteği çığ gibi büyüdü. Dün başlatılan kampanyaya yoğun katılım olurken vatandaşlar gün boyu yardım paketlerini ulaştırdı.
Yarın gece İzmir'de
Aralarında bebek bezi, ped, maske, dezenfektan, kullanılmamış uyku tulumu ve battaniyenin yer aldığı ihtiyaç malzemeleri Salı gecesi İzmir’e gönderilecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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