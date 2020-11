Kırklareli Valisi Bilgin: Yoğun bakımlarımız doldu, doktorlar hasta seçmek zorunda kalacak

Gurbet GÖKÇE/KIRKLARELİ, (DHA)KIRKLARELİ Valisi Osman Bilgin, ildeki koronavirüs vakalarının çok yüksek rakamlara ulaştığını belirterek, "Açıkça söylüyorum, şu anda yoğun bakımlarımız neredeyse doldu. Yani o nedenle bu saatten sonra süreci bu şekilde yönetme şansımız yok. Böyle giderse yoğun bakımlarımızın dolduğunu, tamamının çakılı olduğunu düşündüğümüzde, bu süreçte Allah korusun doktorlarımız hasta seçmek gibi bir durumla karşı karşıya kalacak ki bu çok tehlikeli bir durum" dedi.

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, koronavirüs tedbirleri kapsamında basın mensupları ile dijital ortam üzerinden düzenlediği toplantıda, koronavirüs vakalarının kat kat arttığını söyledi. Mart ayında başlayan süreçte, virüsle mücadelede alınan kararlara vatandaşların uyma noktasında duyarlılık gösterdiğinin altına çizen Vali Bilgin, "Ancak özellikle martla başlayan bu süreçte mayıs, haziran ve temmuz aylarında dengede gittiğini, durağanlık gösterdiğini ama ağustos ile birlikte eylül ve ekim aylarında ise hele son içinde bulunduğumuz, bitirdiğimiz ekim ayına baktığımızda çok yüksek rakamlara ulaştığımızı belirtmek istiyorum. Özellikle de korona sürecinin, sokağa çıkma yasaklarının, iller arası geçişin yasaklandığı nisan ve mayıs aylarına göre baktığımızda sürecin o ayların çok, çok üstünde, hatta kat kat üstünde olduğunu ekim ayında görüyoruz" dedi.

'VAKALARIN YÜZDE 50'SI KOMŞU ZİYARETİ KAYNAKLI'

Trakya'nın kasım ayıyla birlikte daha da soğuyan bir bölge olduğunu söyleyen Vali Bilgin, "Bu manada özellikle kasımla birlikte çok sıkıntılı bir sürece girdiğimizi belirtmek istiyorum. Eğer böyle giderse de bunu kontrol noktasında çok çok zorlanacağımızı da belirtmek istiyorum. Vatandaşlarımıza özellikle kontrol edemediğimiz alan olan evlerinde artık komşu ziyaretleri yapılmasın. Çünkü şunu görüyoruz vakaların yüzde 50'sinin komşu ziyaretleri kaynaklı olduğunu ve evlerin içindeki temasla kaynaklı olduğunu görüyoruz. Bu da bizim için çok büyük bir risk. Evlerin içini de kontrol edemediğimiz için önemli riskler oluşturuyor. Yani bu şu anlama geliyor, esasen bu sayılar bu şekilde devam ederse ve ülkemiz açısından da böyle olursa Allah korusun bugün Fransa'nın, İngiltere'nin, İspanya'nın yaşadığı durumu yaşayabiliriz. Bu da hiç birimizin istemeyeceği, hoş karşılayamayacağı bir süreç. Pandemi süreci sadece bir sağlık süreci değil. Bunun yanında ciddi ekonomik, sosyo-kültürel problemleri olan bir konu. O nedenle bu süreci tek yönlü olarak düşünmeden vatandaşlarımızın şu andan tedbirlerini alarak yarın oluşabilecek daha büyük risklerin önüne geçmemiz gerekiyor. Lütfen komşu ziyaretlerini tamamen kaldıralım. Sadece çekirdek ailelerimiz her türlü tedbiri alarak kendi yaşam alanlarında yaşamlarını idame ettirsinler. Çünkü kimin pozitif vaka olduğu, kimin virüs taşıdığıyla ilgili evet testler yapıyoruz ama asemptomatik dediğimiz semptom taşımayan vakalar var. Neyin nereden geldiğini tam olarak bilmiyoruz" dedi.

'YOĞUN BAKIMLARIMIZ DOLDU, DOKTORLAR HASTA SEÇMEK ZORUNDA KALACAK´

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, hastanelerde yoğun bakımların dolduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Açıkça söylüyorum şu anda yoğun bakımlarımız neredeyse doldu. Yani o nedenle bu saatten sonra süreci bu şekilde yönetme şansımız yok. Böyle giderse yoğun bakımlarımızın dolduğunu, tamamının çakılı olduğunu düşündüğümüzde, bu süreçte Allah korusun doktorlarımız hasta seçmek gibi bir durumla karşı karşıya kalacak ki bu çok tehlikeli bir durum. O nedenle vatandaşlarımızın duyarlılıklarını arttırmamız gerekiyor. Biz kimseye ne ceza yazmak istiyoruz ne de bu manada iş yerlerimizin özellikle ki zor durumdalar, onların kapanması veya ceza almaları, bunlar bizim hiç istediğimiz şeyler değil. Çünkü devlet, her zaman esnafın, vatandaşlarının huzurlu ve mutlu olmasını ister. Biz de onu istiyoruz ve buradaki esnafımız güçlü olacak ki, para kazanacak ki biz de huzurlu olalım ama bunu yaparken de şu anda içinde bulunduğumuz süreci de asla unutmadan yapmalıyız. O nedenle, maske, mesafe ve temizlik kurallarını en üst düzeyde tutarak ticari, sosyal ve bireysel yaşantımızı devam ettirelim. Başka çaresi yok bunun. Rakamlar inanın çok yüksek. Nisan ayının kat ve kat üstündeyiz. İnanın süreci yönetemeyecek durumlara doğru gidiyoruz. O nedenle bu farklı tedbirleri almayı gerektirebilir"

`TAZİYEYE GİTTİ 50 VAKA OLDU'

Kırklareli'nin giriş çıkışlarını Hıfzıssıhha Kurulu kararlarıyla tutmaya başladıklarını söyleyen Bilgin, "İlimizdeki vakaların yüzde 30'u il dışı kaynaklı vakalar. Yüzde 50'i de ev içi temaslı dediğimizde, çarpan etkisiyle vakalarımız sürekli artmakta. O nedenle il dışına da hastalık ve özel ticari ilişki haricinde lütfen seyahatlerimizi kısıtlayalım. Şahsım olarak devletin iş ve işlemlerinin yürütülmesinde yüzde 90 oranında telefon zincirini kullanıyoruz. Veya e-ortam dediğimiz internet ortamlarını kullanıyoruz. Vatandaşlarımızdan da onu rica ediyoruz. Yani bu manada özellikle İstanbul olmak üzere akraba ziyaretleri, cenaze ziyaretleri ve benzeri ziyaretleri oluyor. Cenazede bir kişinin taziyesine giderek burada 50 vaka olan dönemler oldu. Bir vakadan 50 vaka çıkıyor, bu çok tehlikeli bir durum. O nedenle il dışı seyahatlerimizi kısıtlamalıyız" dedi.

'SAĞLIK SİSTEMİNİ ÇÖKERTMEMELİYİZ, SON RADDEYE GELDİK'

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, "Benim özellikle üstüne basa, basa söylediğim şu; Birinci olarak şu anda kasım ayı içerisinde koronavirüsle mücadele kapsamında bölgemizde de sayı çok arttı ama hastanelerimizin idamesini, doktorlarımızın hasta olan vatandaşlarımızın sağlık sistemini çökertmeyecek şekilde yürütebilmesini sağlamalıyız. Bunu sağlayacak boyutların yavaş yavaş son raddesine gelmek üzereyiz. Sağlık sistemimizi çökertmemeliyiz. Sağlık sistemimizi çökerttiğimiz an Allah korusun o zaman farklı sıkıntılar yaşayabiliriz. İl dışı, Kırklareli'nden Tekirdağ ve İstanbul gibi illere zorunlu değilsek ziyaretleri ortadan kaldırmalıyız. Ben artık tekrar ediyorum her şey, bunun nedeni de bu işin artık kontrol noktasının zorlaştığını belirtmek için söylüyorum. Maske ve mesafe konusu elimizdeki en büyük güç ve en büyük silahımız" şeklinde konuştu.DHA-Genel Türkiye-Kırklareli Gurbet GÖKÇE

