Vahit İŞBAŞARAN/LÜLEBURGAZ(Kırklareli), (DHA)KIRKLARELİ Lüleburgaz İlçe Belediyesi'nce İzmir'deki depremzedelere yardım etmek için başlatılan kampanyaya maske bağışı ile destek olan Ekin Sürücü (10), görüntülere çok üzüldüğünü anlatırken gözyaşlarını tutamadı. Ekin, yardım paketinin içine, "Siz kardeşlerim, abilerim, ablalarımın bir an önce evlerinize kavuşmanızı istiyorum" yazılı not bıraktı.

Lüleburgaz Belediyesi'nin İzmir'deki depremzedelere yardım etmek için başlattığı kampanyaya vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor. Kimi geçimini sağladığı örgü battaniyeyi, kimi bebeğinin yıkanmış kıyafetlerini gönderirken, Ekin Sürücü de babasıyla maske yardımında bulundu. Ekin, yardım sırasında duygulu anlar yaşadı. İzmir'deki deprem görüntülerinden oldukça etkilendiğini söyleyen Ekin, gözyaşlarına hakim olamayarak, "İzmir'de kalan kardeşlerim, ablalarım ve ağabeylerim için onlara bu bağışta bulunmak istedim. Çok duygulandım. Maske, küçükler için de küçük maske gönderdim" diye konuştu.

Ekin, gönderdiği yardım kolisinin içine de, "Sevgili İzmirliler. Öncelikle hepinize geçmiş olsun diliyorum. İzmir'de yanınızda olamasak da sizlere Lüleburgaz'dan küçük bir yardım yapmak istedim. Siz kardeşlerim, abilerim, ablalarımın bir an önce evlerinize kavuşmanızı istiyorum. Kocaman sevgilerimle. Ekin Sürücü" notunu yazıp, bıraktı.DHA-Genel Türkiye-Kırklareli / Lüleburgaz Vahit İŞBAŞARAN

2020-11-03 13:30:55



