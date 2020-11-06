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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Lavanta üretiminin yaygınlaştırılması çalışmaları

İHA

Lavanta üretiminin yaygınlaştırılması çalışmaları

Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde katma değeri yüksek lavanta bitkisinin üretiminin yaygınlaştırılması amacıyla toplantı düzenlendi.
Babaeski ilçesi Müsellim köyü muhtarlığına ait bahçede lavanta üreticileri ile lavantanın geleceği, üreticilerin sorunları, istekleri, kooperatifleşme ve İl Özel İdaresi destekli lavanta projesi kapsamında 16 Kasım tarihinde yapılacak lavanta dikim töreni konularında toplantı yapıldı. Toplantıya Kırklareli Tarım ve Orman İl Müdürü Funda Eylem Özel ve beraberindeki heyetle birlikte Müsellim köyü muhtarı Sabahat Bozkurt ile üreticiler katıldı. Lavanta üretiminin yaygınlaştırılması gerektiğini ifade eden İl Müdürü Funda Eylem Özel, "Katma değeri yüksek olan tıbbi ve aromatik ürünlerin yetiştirilmesinin ve bölgemizde üretiminin yaygınlaştırılmasının hem üreticilerimiz için hem de ülkemiz ekonomisi için önemlidir. İl Müdürlüğü olarak her aşamada üreticilerimizin yanında olacağız" dedi.
Toplantıda ayrıca 2018 yılından itibaren İl Özel İdaresi destekli projeler ile Müsellim köyü özelinde üretimi artırılan ve köy halkı tarafından benimsenen lavanta üretiminin geldiği nokta, karşılaşılan problemler ile üreticilerin gelecekteki hedefleri ve bu konudaki talepleri değerlendirdi. Toplantının ardından Kırklareli Tarım ve Orman İl Müdürü Özel ve beraberindeki heyet, İl Özel İdaresinin 2020 yılı Mart ayındaki desteği ile Hülya Açıkel tarafından kurulan lavanta tarlasında incelemelerde bulundu.

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